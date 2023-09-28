Кто задолжал обанкротившимся банкам почти 73 млрд грн — исследование YouControl

Общая сумма задолженности перед финучреждениями, находящимися в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июля 2023 г. составляет 72,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.

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Отмечается, что чуть более 95% от общей суммы долга приходится на невозвращенные кредиты юридических лиц. Наличие долга посреди физических лиц составляет 4,6%.

Иное приходится на обязательства физических лиц как субъектов предпринимательской деятельности. В списках должников на официальном сайте Фонд гарантирования вкладов имеется 3621 запись среди 18-ти исследуемых банков.

На 3 банка приходится более 98% от общей суммы невозвращенных кредитов:

Проминвестбанк — 44,4 млрд грн.

МР Банк — 20,5 млрд грн. По сравнению с данными ФГВФЛ на 1 апреля 2023 года сумма обязательств перед банком снизилась на 2,9 млрд грн.

Златобанк — 6,5 млрд грн.

Топ 20 должников — юридических лиц

Сумма долга двадцатки крупнейших должников — юридических лиц — составляет 41,8 млрд грн, что составляет более 57% общей суммы задолженности перед обанкротившимися учреждениями.

Должники с наибольшей суммой невозвращенных кредитов обслуживались в двух банках — Проминвестбанк и М Р Банк (бывший Сбербанк). Акционерами обоих банков ранее были российские финучреждения с государственной долей более 50%.

В начале 2023 года Фонд гарантирования передал государству в лице государственного предприятия Национальный фонд инвестиций Украины их акции.

Большинство компаний связаны или были связаны с 11 финансово-промышленными группами, добавленными в информационно-аналитическую систему YouControl. При этом в состав 5 ФПГ входят/относятся несколько участников рейтинга.

Большой агрохолдинг и банкротство

Наибольшая сумма непогашенных обязательств, а именно: 7,4 млрд грн, что составляет чуть более 10% от общей суммы задолженности всех 18 неплатежеспособных банков, значится в ООО «Мрия Агрохолдинг».

Это юрлицо входило в агрохолдинг «Мрия». Компанию основали в 1992 г. Иван и Клавдия Гуты. Позже к ним присоединились их сыновья Андрей и Николай.

В материале Экономической правды говорится, что в 2014 г. холдинг объявил технический дефолт. Совокупная задолженность «Мечты» перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта составила около $1,3 млрд.

В январе 2015-го операционный контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, избравшим новое руководство. В августе 2018 г. «Мрия» реструктуризировала задолженность на $1,1 млрд (предусматривалось списание более 70% долга).

Осенью 2018-го саудовский инвестфонд SALIC приобрел агрохолдинг «Мрия» и в 2019 г. объединил его со своими другими украинскими активами в Continental Farmers Group (CFG).

После дефолта агрохолдинга «Мрия» несколько раз менялся состав участников ООО «Мрия Агрохолдинг». Сейчас совладельцами компании является ООО «Агропродукт 2», бенефициаром которого является Дмитрий Гаврилко из Тернопольщины и кипрская компания «Мечта агрохолдинг паблик лимитед».

Еще одна компания из рейтинга ООО «Торговый дом «Агри — трейд» также была связана с обанкротившимся агрохолдингом «Мрия». В период с ноября 2009-го по июль 2010-го ее возглавлял сын основателя «Мрии» Ивана Гуты — Николай. Также некоторое время бенефициаром компании был Кристакис Иаковидес, человек с идентичным ФИО — гражданин Кипра, который также был бенефициаром ООО «Мрия Агрохолдинг», в настоящее время обе компании находятся в стадии банкротства.

ФПГ «Азовмаш» и семейные связи

Вторую и третью строчку среди крупнейших должников занимают ЧАО «Азовэлектросталь» и ЧАО «Азовобщемаш» соответственно. Обе компании входят в состав финансово-промышленной группы «Азовмаш», которая объединяет машиностроительные предприятия, специализирующиеся на выпуске оборудования для горно-металлургического комплекса, цистерн-вагонов, портовых кранов, котлов, топливозаправщиков и т. д.

Ключевыми лицами финансово-промышленной группы есть вдова основателя группы компаний Александра Савчука — Светлана Савчук и муж ее дочери — Тарас Полищук. Компания зарегистрирована на временно оккупированной территории в Мариуполе. Общая сумма долга обоих предприятий составляет около 5,5 млрд грн.

Миллиардные долги и управление сотнями компаний

В рейтинге также фигурирует компания ООО «Снабтрейдкомпани». Размер его долга перед Проминвестбанком составляет 2,4 млрд грн. Руководителем и участником компании значится Владислав Мельохин.

Лицо с таким именем и фамилией фигурирует в качестве руководителя и участника еще более 200 компаний в Украине, которые зарегистрированы в разных регионах и работают в разных сферах деятельности.

Ранее участником компании был Сергей Гончаров из Донецка. Согласно судебным материалам дела № 905/2508/15, ООО «Дорожное строительство Альтком», занимающее 5 место в рейтинге, было поручителем ООО «Снабтрейдкомпани» перед Проминвестбанком по договору об открытии кредитной линии.

Топ 20 должников — физических лиц

Сумма долга двадцатки крупнейших должников — физических лиц — составляет 2,6 млрд грн. Это составляет около 77% от общей суммы записей по задолженности физических лиц перед банками, находящимися в управлении ФГВФЛ.

Большинство должников по рейтингу имеют задолженность перед Проминвестбанком и М Р Банко . Физические лица с одинаковыми долгами были рассмотрены как одна группа в рейтинге, поскольку их индивидуальные записи имели одинаковую сумму долга, отраженную не для каждого должника, а как общую сумму задолженности этих лиц.

Экснардепы, тендеры и долги

Наибольшую сумму невозвращенного кредита среди физических лиц в размере более 839 млн грн у Анатолия Богатыренко. Лицо с таким именем и фамилией было народным депутатом Украины (03.1998−04.2002 гг.), а также участником и должностным лицом 6 организаций в Украине, преимущественно работающих в сферах АПК и недвижимости.

В частности, в ООО «Градстрой-Херсон», которое возглавляет его сын — Сергей Богатыренко, связанный еще с 10 компаниями. Эти предприятия работают в агропромышленной сфере (ООО «Агро.Ника»), торговле топливом (ООО «Газовые автомобильные заправки»), предоставлении финансовых услуг (ООО «Инвест-агенство») и т. д.

Задолженность в размере более 370 млн грн перед М Р Банком имеет Екатерина Погребняк. Человек с таким же именем и фамилией — руководительница и владелица компании ООО «Фирма» М.И.К. SCHORR GmbH, реализующая проекты освещения на различных объектах — от частных домов до ТРЦ.

Участником вышеупомянутой компании был Игорь Погребняк, являющийся участником компании с созвучным названием ООО «М.И.К ШОРР».

Замыкает тройку — Мария Владимировна Яковлева с размером непогашенного кредита почти 229 млн грн. Человек с идентичным ФИО является участником ООО «Аква-юнити групп» (до мая 2023-го. — ООО «Новострой») и ООО «Укрнафтагахэнерго». Ее бизнес-партнером по упомянутым компаниям до мая-июня 2023 года был Вацлав Качуровский.

Он и Мария Яковлева фигурировали в публикациях СМИ по поводу тендеров на поставку природного газа государственным предприятиям. Также с 2019 г. она возглавляет ОО «Союз участников либерализации газового рынка».

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