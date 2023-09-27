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Новости компаний
27 сентября 2023, 15:10 Читати українською
«Доступные кредиты 5-7-9%» для ФЛП за 1 день
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
То де правда? :)