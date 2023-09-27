Нацкомиссия запретила торговлю простыми именными акциями 39 украинских компаний (список)

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила с 26 сентября торговлю простыми именными акциями 39 украинских компаний, а именно совершение инвестиционными фирмами сделок, связанных с переходом прав на ценные бумаги и прав по ценным бумагам. Об этом говорится в решении регулятора № 1064 от 25 сентября.

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Кому запрещена торговля

— металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», промышленно-производственное предприятие «Кривбасвзрывпром», Криворожский железорудный комбинат, Покровский горно-обогатительный комбинат, Днепровский металлургический комбинат (Каменское), Кременчугский сталелитейный завод;

— «Днепразот» (Каменское), «Ровноазот», черкасский «Азот», «Сумыхимпром»;

— завод «Насосэнергомаш» (Сумы), «Сумское научно-производственное объединение», Новокраматорский машиностроительный завод (Краматорск), «Днепротяжмаш» (Днепр), Львовский электроламповый завод «Искра»;

— концерн «Галнефтегаз» (владелец сети АЗС ОККО), «Эксимнефтепродукт» (Одесса) и «Одеснефтепродукт», газодобывающая компания «Нефтегаздобыча»;

— компания по производству медицинских изделий «Гемопласт» (Белгород-Днестровский), Борщаговский химико-фармацевтический завод (Киев), производитель мыла и моющих средств «Эльба» (Васильков);

— «Полтавагаз», «Винницагаз», «Кировоградгаз», «Днепропетровскгаз», «Ровногаз», «Волыньгаз» и «Черновцыгаз»;

— «Волыньоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», Белоцерковская ТЭЦ;

— Одесский коньячный завод, концерн «Хлебпром»;

— телеканал «Интер»;

— страховые компании «Омега», «Просто-Страхование» и Wona;

— автотранспортное предприятие № 15143 (Татарбунары).

Причина

Причиной для решения указано выявление НКЦБФР акционерных обществ, представляющих общественный интерес, которое не провело годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 и 2022 годов и находится на подконтрольной Украине территории, в чем усматривается нарушение статьи 37 закона об акционерных обществах.

Национальный депозитарий обязали довести решение до сведения депозитарных учреждений, учитывающих права собственности на акции этих компаний, а биржам, Профессиональной ассоциации участников рынков капитала и деривативов и Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса — соответствующую информацию к своим членам.