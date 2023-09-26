За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 276670 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 сентября: 400 российских оккупантов, 29 БПЛА и 11 ракет
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 276670 (+400) человек / persons,
- танков / tanks — 4672 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8946 (+19) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 6299(+39) ед,
- РСЗО / MLRS — 792 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 533 (+0) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4924 (+29),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1529 (+11),
- корабли /катера/warships/boats — 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8763 (+17) ед,
- специальная техника / special equipment — 925 (+7).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии