Украина подписала с США договоренность на $520 миллионов для укрепления своей энергосистемы

Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины, включающий 522 млн долларов на ее укрепление, из которых 100 млн — при выполнении определенных условий. Об этом объявило посольство США в Украине, сообщает «Европейская правда».

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Что предполагает сделка

Соглашение предусматривает сотрудничество с целью улучшения устойчивости энергетической системы Украины, в частности, путем восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора и содействия послевоенному переходу Украины к низкоуглеродной, конкурентоспособной и интегрированной в ЕС энергетической экономике.

Среди направлений:

восстановление поврежденной электро-, теплоэнергетической и газовой инфраструктуры Украины, в том числе закупка и установка магистральных автотрансформаторов;

усиление устойчивости электроэнергетической системы за счет увеличения ее достаточности и гибкости, в частности, устойчивости к перебоям в поставке электрической энергии в основных секторах предоставления услуг, таких как отопление, водоснабжение, водоотвод, транспорт, телекоммуникации и здравоохранение;

установление распределенной газовой генерации (в том числе турбины CCGT производства США);

более широкое внедрение распределенной генерации из возобновляемых и других источников энергии в электроэнергетике и теплоэнергетике;

усиление физической связи Украины с европейскими газовыми и электрическими сетями;

подготовка и внедрение реформ в энергетическом секторе в соответствии с законодательством ЕС и обязательствами Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества;

сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики;

защита наиболее важной энергетической инфраструктуры Украины, включая, но не ограничиваясь такими сферами, как физическая антидроновая и антиракетная защита, физическая безопасность, кибербезопасность, а также определение межотраслевых взаимозависимостей и внедрение мер по смягчению последствий для предотвращения каскадных сбоев через потенциальные.

«При условии наличия средств правительство США намерено предоставить Украине помощь на общую сумму 522 млн долларов США, из которых 422 миллиона долларов США новой помощи в сфере энергетики, и 100 млн долларов — при условии выполнения соответствующими органами государственной власти Украины мер, указанных в параграфе 3 этого раздела», — говорится в тексте.

Условиями для предоставления 100 млн является ряд шагов в реформах энергетического сектора, а именно: утверждение нового устава и создание Наблюдательного совета ООО «Оператор ГТС Украины» — до 30 октября 2023 г.; прогресс в выполнении плана корпоратизации ГП «НАЭК «Энергоатом» (начало конкурсной процедуры по избранию членов Наблюдательного совета НАЭК «Энергоатом» — до 30 ноября 2023 года, создание ПАО «Энергоатом» — до 31 декабря 2023 года); НКРЭКУ должна до 1 апреля 20 года установить порядок, объем, степень и периодичность представления информации об оптовой торговле энергоносителями, касающихся законодательства REMIT.

Для реализации соглашения должны создать Управляющий комитет, в который войдут представители Минэнерго, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, НКРЭКУ, Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, а с американской стороны — представители Госдепа, Министерства энергетики, Агентства США по международному развитию. Комитет будет проводить ежеквартальные встречи для оценки прогресса.

Меморандум по своему характеру не является обязывающим соглашением.