Тренды восстановления: руководитель проектов Greenville рассказывает об особенностях послевоенного девелопмента

Российская агрессия нанесла ущерб жилищному фонду более чем на 50 миллиардов долларов. Тысячи жителей Украины остались без жилья и были вынуждены поменять место жительства. Однако наше государство получило шанс отстроить разрушенное по современным стандартам и принимая во внимание прогрессивные тренды.

По словам руководителя проектов международной девелоперской компании Greenville Наталии Дубик, главная идея состоит в том, чтобы отстроить поврежденную инфраструктуру лучше, чем было до войны, учитывая лучший европейский опыт. Но главный приоритет — безопасность.

«Среди характерных черт послевоенного строительства на первом месте остается безопасность. Внимание будет сосредоточено на просторных многоярусных подземных паркингах, бомбоубежищах и укрытиях разных типов. Паркинг выполняет двойную роль — это стоянка для автомобилей и надежное укрытие для жильцов одновременно. Следует помнить, что девелоперская отрасль развивается по тому вектору, который задает рынок. Поэтому специфика спроса уже сейчас влияет на застройщиков: будущие проекты, скорее всего, постараются строить подальше от военной и критической инфраструктуры, чтобы не ставить под потенциальную угрозу жителей. Хотя, как видим, ракетные обстрелы врага хаотичны: под огонь могут попасть и пригороды, и спальные районы, и центр. Стопроцентной гарантии — „вот, эта локация безопасна“ — нет», — отмечает эксперт.

Уже этой осенью вступят в силу государственные строительные нормы для бомбоубежища, поэтому застройщики и архитекторы смогут взять их в работу.

Также среди трендов в строительстве жилых комплексов по-прежнему актуальны инклюзивность, технологичность, внедрение современных инженерных решений, альтернативных источников электроснабжения и даже искусственного интеллекта. По словам Натальи Дубик, после завершения войны домой вернутся временно перемещенные лица (согласно официальным оценкам ООН, сейчас около 8 миллионов граждан находятся за пределами Украины), которые будут экстраполировать передовой европейский опыт на строительство жилья, в котором они хотят жить.

«Инвестор становится все более требовательным, образованным, разборчивым, с европейским видением. Датский архитектор и писатель Ян Гейл, отвечая на вопрос, как приспособить жилье под условия войны, говорил, что жилье строят для людей, а не для войны. Так что послевоенная архитектура будет ориентирована на новаторские концепции, свежие дизайнерские решения, mixed-used форматы. То есть, проекты, создающие комьюнити, в котором жить интересно, безопасно, комфортно и разнообразно. Не просто жилищный комплекс, а жизненная среда, в которой можно работать, растить детей, заниматься спортом, отдыхать и многое другое: человекоцентрический формат live-work-play», — рассказывает менеджер Greenville.

Полифункциональный жилой комплекс, обеспечивающий автономность жизни, остро актуален и во время военного положения с комендантским часом и воздушными тревогами: любая необходимая инфраструктура находится в диапазоне 10−15 минут ходьбы.

Еще одна отличительная черта девелопмента ближайшего будущего — создание интересных мест. Инвестор вкладывает средства не просто в квадратные метры, а в концептуальное пространство, в котором все составляющие объединены общей идеей и философией. В Киеве подобные проекты уже реализуются. После войны их, скорее всего, будет еще больше. Такие интересные места делают привлекательным сам район расположения, квадратные метры там стоят дороже, для коммерции подобные жилые комплексы также всегда в приоритете.

Наталья Дубик отмечает, что, несмотря на войну и экономический кризис, эволюция девелоперской отрасли в Украине неизбежно продолжается. Послевоенные проекты будут не только привлекательными эстетически, но и качественными с технической точки зрения, социально ориентированными и разнообразными концептуально, с новыми формами наполнения жилого пространства.