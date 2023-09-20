За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 273 980 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 сентября: 520 российских оккупантов, 37 БПЛА и 7 танков
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 273980 (+520) человек / persons,
- танков / tanks — 4635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8868 (+17) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 6096 (+34) ед,
- РСЗО / MLRS — 779 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 526 (+0) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4821 (+37),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1479 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8633 (+32) ед,
- специальная техника / special equipment — 906 (+3).
Источник: Минфин
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