19 сентября европейская валюта подорожала на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 38,99 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Евро подорожал на 3 копейки
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Валютный рынок
18 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,96 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 1 копейку.
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Источник: Минфин
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