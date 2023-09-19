Курс валют НБУ: Евро подорожал на 3 копейки

19 сентября европейская валюта подорожала на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 38,99 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

18 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 38,96 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 1 копейку.

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