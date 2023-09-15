15 сентября европейская валюта подешевела на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,23 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют НБУ: Евро подешевел на 3 копейки
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
14 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,26 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 30 копеек в покупке и 29 копеек в продаже.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 32 незарегистрированных посетителя.
Комментарии