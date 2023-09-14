Курс валют НБУ: Евро прибавил 7 копеек

14 сентября европейская валюта подорожала на 7 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,26 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

13 сентября НБУ установил официальный курс на уровне 39,19 гривны за евро. К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро добавило 2 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

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