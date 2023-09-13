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13 сентября 2023, 14:39 Читати українською

Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в россии

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, покинула рынок россии. Об этом пишет российский «Коммерсант».

Американская компания Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, покинула рынок россии.

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Как отмечается, PVH передала местное подразделение топ-менеджеру, которое переименовало компанию и, очевидно, продолжит управлять ее локальными точками.

По мнению экспертов, подобное соглашение позволяет иностранным компаниям формально уйти с российского рынка, сохранив при этом возможность возвращения.

PVH в августе вышла из капитала российского подразделения ООО «Пивиэйч Сторс Рус». Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО «Ритейл Экселенс».

Справка

Корпорация PVH — крупный производитель одежды, владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.

В начале марта 2022 года PVH объявила о приостановлении работы на российском рынке из-за агрессии россии против Украины. В отчете корпорации за первую половину 2023 года говорится, что PVH полностью вышла из российского бизнеса, включая оптовые продажи.

Источник: Минфин
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