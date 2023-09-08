За неделю автогаз в среднем подорожал на 34 копейки за литр

В течение недели с 1 по 8 сентября автогаз в среднем по стране подорожал на 0,34 грн/л — до 24,33 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

► Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На АЗК сетей ОККО, WOG и SOCAR этот вид горючего подорожал на 0,28 грн/л, 0,33 грн/л и 0,38 грн/л — до 24,99 грн/л в случае с ОККО и SOCAR и до 24 98 грн/л на станциях WOG.

Сети KLO, Amic, «БРСМ-Нафта» прибавили по 0,75 грн/л, 0,41 грн/л и 0,34 грн/л — до 24,49 грн/л, 24,10 грн/л и 23, 68 грн/л соответственно.

Больше всего автогаз подорожал — на 1,20 грн/л — на автозаправочных станциях сети «Рур груп», где автогаз теперь стоит 23,50 грн/л. Меньше всего — 20 копеек на литре — автомобильный газ добавил на АЗС «Олас», где литр продается за 23,10 грн/л.

В сети U.GO продукт подорожал на 0,57 грн/л — до 23,94 грн/л. Остальные сети подняли цены на автогаз на 0,22−1,00 грн/л, до 22,95−24,69 грн/л.

Напомним, цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 1 по 8 сентября, грн/л: