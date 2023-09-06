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6 сентября 2023, 14:02 Читати українською

В Украине изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи

С 1 декабря в Украине изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи. Такое решение принял Кабмин на заседании 5 сентября, сообщает Министерство социальной политики.

С 1 декабря в Украине изменятся правила ввоза и учета гуманитарной помощи.
Фото: aam.com.ua

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«5 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление „Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения“. Согласно постановлению изменяются правила ввоза и учета гуманитарной помощи, а информация о нем будет оцифрована в автоматизированной системе», — говорится в сообщении.

Основные изменения

Среди основных изменений — внедрение доступного электронного инструмента для учета гуманитарной помощи.

В частности, с помощью вебплатформы «Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи» организации, которые намерены ввезти помощь, смогут зарегистрироваться, авторизироваться на сайте, сформировать и подать декларацию, которая путем информационного обмена будет направляться на таможню.

«Система будет автоматически присваивать декларации уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, сохранен декларативный принцип ввоза гуманитарной помощи в условиях военного положения, а процесс ввоза таких грузов упрощен.

Организации, ввозящие гуманитарную помощь, будут представлять публичные отчеты после ее распределения.

«После того, как организация ввезла помощь, перед раздачей нужно будет сделать ее описание в системе. Затем — внести данные: когда и где (без указания персональных данных лиц) роздан груз, есть ли остатки и какие. Такой механизм покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя до приобретателей и будет гарантировать прозрачность процесса», — добавили в министерстве.

Кроме того, принятое постановление отменяет гарантийные письма, что означает, что гуманитарную помощь для военных будут ввозить без дополнительной бюрократической нагрузки.

Согласно сообщению, система будет запущена 1 декабря 2023 года.

Источник: Минфин
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