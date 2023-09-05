Согласно данным НБУ за первое полугодие 2023 года, ПУМБ возглавил список банков-лидеров по приросту срочных депозитов клиентов-физлиц во всех валютах.
ПУМБ на первом месте по приросту срочного депозитного портфеля во всех валютах
«Рост портфеля срочных депозитов — признак доверия украинцев к ПУМБ, признание нашей стабильной и взвешенной политики: платежи клиентов проходят 24/7, бесперебойно и круглосуточно работают дистанционные каналы обслуживания, работают отделения, а кассы и банкоматы регулярно пополняются наличными. Мы доказали, что ПУМБ — устойчивый и надежный банк. Несмотря на войну, у нас один из самых высоких показателей переразмещения депозитов — 86% наших клиентов повторно размещают в банке свои средства. Кроме этого, по данным рейтингового агентства „Кредит-рейтинг“, в рейтинге надежности депозитов по состоянию
Также, согласно данным официально опубликованной отчетности банков Украины за первое полугодие 2023 года, ПУМБ усилил свои лидирующие позиции среди украинских банков, заняв следующие позиции:
• № 3 по приросту срочных пассивов клиентов-физических лиц в гривне
• № 3 по приросту всех пассивов клиентов-физлиц во всех валютах
• № 4 по приросту всех пассивов клиентов-физических лиц в гривне
«Чаще всего клиенты ПУМБ выбирают классический депозит „Доходный“ с максимальной доходностью до 16% годовых в гривне или депозит „Свободный“, позволяющий управлять сбережениями и зарабатывать до 5% годовых. Мы внимательно следим за депозитными предложениями на банковском рынке Украины и всегда предлагаем максимально выгодные для клиентов условия», — комментирует Дмитрий Полищук.
Напоминаем, что ПУМБ присоединился к проекту єВідновлення — государственной программы возмещения за поврежденное в результате боевых действий жилье. Преимущества карты проекту єВідновлення от ПУМБ: банк удваивает полученную выплату от государства для одного победителя, кэшбек 2% на товары для строительства и ремонтные работы и бонус 500 грн.
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