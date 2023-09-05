В Goldman Sachs не ждут начала рецессии в США: что нужно знать утром

В понедельник фьючерсы на американские акции практически не изменились

По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Nasdaq практически не изменились, а фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0,1%.

В понедельник не проводились торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже Nasdaq в связи с празднованием в США Дня труда.

На этой неделе инвесторы будут изучать экономические отчеты, включая свежие данные по инфляции в США в преддверии сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 19 и 20 сентября. По итогам встречи американский регулятор объявит о решении по процентным ставкам в США.

Между тем сентябрь исторически является самым слабым месяцем для рынка акций, сообщает CNBC News.

Рынки Азии снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,8%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,1%, сингапурский STI сократился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,6% и 1,5% соответственно.

Участники рынка сохраняют сдержанный настрой в преддверии решения центрального банка Австралии по процентной ставке, а также выхода данных по инфляции и деловой активности по всему региону.

Кроме этого, в центре внимания по-прежнему остается Китай и его усилия по стабилизации экономики.

Вероятность начала рецессии в США снизилась

Эксперты из Goldman Sachs видят 15% вероятность того, что в США начнется рецессия. Предыдущие оценки предполагали 20% вероятность начала рецессии.

Улучшение оценок Goldman Sachs связано с замедлением темпов инфляции и все еще устойчивым рынком труда.

Сочетание этих факторов позволит Федеральной резервной системе США, вероятно, отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок, считают эксперты из американского инвестбанка.

Оценка Goldman Sachs в 15% в отношении вероятности начала рецессии значительно ниже консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков, который составляет 60%.

В Goldman также более оптимистичны в отношении экономического роста США, прогнозируя средний темп роста американской экономики до конца 2024 года в 2%.

Хедж-фонды больше не ставят на падение акций американских региональных банков

По данным Reuters, инвестиционные компании отказались от ставок на падение акций региональных банков США в конце августа и в целом стали более оптимистичны в отношении американского финансового сектора.

Более того на прошлой неделе акции американских банков были самыми востребованными ценными бумагами у американских хедж-фондов.

Между тем отраслевой индекс S&P Regional Banks восстановился примерно на 20% от своих двухлетних майских минимумов, которые были достигнуты после банкротства Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.

В мае министр финансов США Джанет Йеллен отмечала, что почти все американские банки имеют доступ к достаточной ликвидности, но также предупреждала, что давление на прибыль в секторе может привести к поглощению мелких банков более крупными представителями отрасли.