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28 августа 2023, 19:13 Читати українською

НБУ ужесточит требования к договорам страхования для защиты потребителей

Национальный банк разработал проект Положения об особенностях заключения договоров страхования, которое должно способствовать предотвращению нарушений страховщиками прав и свобод потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк разработал проект Положения об особенностях заключения договоров страхования, которое должно способствовать предотвращению нарушений страховщиками прав и свобод потребителей.
Фото: bank.gov.ua

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В настоящее время проект регуляторного акта обнародован на официальном сайте НБУ для обсуждения.

В частности, обновленные требования к договорам предусматривают включение в договоры страхования информации для уплаты страховой премии, получение страхового возмещения, представление обращений и обеспечат правовую определенность применения электронной подписи уполномоченным лицом страховщика или страхового посредника.

Положением предусмотрен ряд требований к форме и содержанию договоров страхования, а именно:

  • определение перечня информации, которая должна содержаться в договоре страхования, включая особенности по классам страхования;
  • определение перечня положений, которые не должны содержаться в договоре страхования;
  • требования по использованию в договоре страхования терминологии, определенной законодательством Украины, и изложение условий договора страхования в соответствующих по содержанию разделах;
  • порядок предоставления потребителю контракта страхования (включая контракт, заключенный в форме электронного документа);
  • требования к форме и содержанию договоров, заключаемых в форме электронного документа, включая наличие подписей сторон договора.
Источник: Минфин
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