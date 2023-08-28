Национальный банк разработал проект Положения об особенностях заключения договоров страхования, которое должно способствовать предотвращению нарушений страховщиками прав и свобод потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ ужесточит требования к договорам страхования для защиты потребителей
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В настоящее время проект регуляторного акта обнародован на официальном сайте НБУ для обсуждения.
В частности, обновленные требования к договорам предусматривают включение в договоры страхования информации для уплаты страховой премии, получение страхового возмещения, представление обращений и обеспечат правовую определенность применения электронной подписи уполномоченным лицом страховщика или страхового посредника.
Положением предусмотрен ряд требований к форме и содержанию договоров страхования, а именно:
- определение перечня информации, которая должна содержаться в договоре страхования, включая особенности по классам страхования;
- определение перечня положений, которые не должны содержаться в договоре страхования;
- требования по использованию в договоре страхования терминологии, определенной законодательством Украины, и изложение условий договора страхования в соответствующих по содержанию разделах;
- порядок предоставления потребителю контракта страхования (включая контракт, заключенный в форме электронного документа);
- требования к форме и содержанию договоров, заключаемых в форме электронного документа, включая наличие подписей сторон договора.
Источник: Минфин
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