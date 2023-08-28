НБУ ужесточит требования к договорам страхования для защиты потребителей

Национальный банк разработал проект Положения об особенностях заключения договоров страхования, которое должно способствовать предотвращению нарушений страховщиками прав и свобод потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В настоящее время проект регуляторного акта обнародован на официальном сайте НБУ для обсуждения.

В частности, обновленные требования к договорам предусматривают включение в договоры страхования информации для уплаты страховой премии, получение страхового возмещения, представление обращений и обеспечат правовую определенность применения электронной подписи уполномоченным лицом страховщика или страхового посредника.

Положением предусмотрен ряд требований к форме и содержанию договоров страхования, а именно: