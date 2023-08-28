Eva — бьюти сеть, ставшая единственным представителем ритейла в ТОП-10 лучших работодателей страны

Delo.ua опубликовало рейтинг лучших работодателей страны. Были учтен ряд условий, которым компании-участники должны отвечать. В частности, они касались ресоциализации ветеранов, политики вознаграждений и зарплат, инвестиций в корпоративное образование, улучшения благосостояния персонала и инновации, применяемых компаниями для реализации своей кадровой политики.

В десятку победителей рейтинга вошла сеть магазинов EVA, владельцами которой являются Руслан Шостак и Валерий Киптик. В Eva работают 13 000 человек во всех регионах Украины. А потребителями есть каждая украинская семья.

С начала войны компания провела ряд мероприятий, помогающих справиться сотрудникам с вызовами российско-украинской войны. Eva продолжает открывать новые магазины, создает рабочие места по всей Украине и предлагает полный ассортимент товаров для красоты и здоровья. В ассортименте магазина более 30000 позиций. С начала войны компания не прекращала свою работу, обеспечивая украинцев товарами первой необходимости.