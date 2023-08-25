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25 августа 2023, 18:39 Читати українською

АРМА открыла доступ в Реестр арестованных активов. Какую информацию можно найти

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, открыло доступ к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест по уголовным делам. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, открыло доступ к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест по уголовным делам.
Фото: epravda.com.ua

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Реестр является комплексной базой данных обо всех активах в Украине, арестованных правоохранителями и судами по уголовным делам.

«Понимание объема арестованной собственности в нашей стране до сих пор находилось за плотным занавесом от общества и являлось одной из самых закрытых, высоко коррупционных сфер. В настоящее время АРМА отчитывается о формировании и открытии Реестра арестованных активов, в котором отражены данные обо всех арестованных вещественных доказательствах, имеющих экономическую ценность», — заявила глава АРМА Елена Дума.

Какую информацию можно найти

Публичность Реестра позволит разнообразным целевым аудиториям оперативно получить информацию, происходящую с тем или иным активом, а именно:

  • кто расследует уголовное дело;
  • кем и когда наложен арест;
  • как АРМА управляет имуществом;
  • на какую сумму оно оценено;
  • за сколько продано на торгах;
  • по какому договору передано управляющему;
  • сколько средств поступило в бюджет управления.

«То есть Реестр дает возможность в режиме онлайн отследить все действия от его ареста до получения государством дохода», — добавила Дума.

Реестр состоит из открытой части, доступной каждому заинтересованному лицу, и закрытой, предназначенной для правоохранителей. База данных содержит более 129 тысяч записей.

Из них около 36 тыс. из них относятся именно к активам, которые переданы в управление АРМА. 829 записей касаются мероприятий по проведению оценки стоимости активов и 1144 записи — конкурсных отборов управляющих.

Еще 117 записей относятся к договорам управления и содержат данные о суммах доходов, которые управляющие перечисляют в бюджет. 500 записей касаются активов, проданных на торгах и еще 500 записей — мер по управлению денежными средствами, учитывая суммы размещенных средств и начисленных процентов.

Сведения, которые должны поступать в систему из других государственных реестров и баз данных, прежде всего Реестра судебных решений, упорядочены по разным категориям: движимое и недвижимое имущество, транспорт, корпоративные права, интеллектуальная собственность, денежные средства и имущественные комплексы.

В АРМА подчеркнули, что приложили значительные усилия для безопасности данных, прежде всего, относительно стратегических активов и объектов критической инфраструктуры: проверили тысячи записей, чтобы не допустить обнародования сведений о военных объектах, ограничили информацию о наименовании и описании активов из сферы критической инфраструктуры.

Также в АРМА пообещали работать над дальнейшим усовершенствованием Реестра и усилением его технических и функциональных возможностей, в том числе для более удобного поиска и использования данных.

Источник: Минфин
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