ООН собирает деньги для поддержки Украины в зимний период

По его словам, ООН вместе с партнерами приступили к инициативе с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы.

«Расчеты по потребностям помощи основываются на опыте прошлой зимой, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса», — пояснил Дюжаррик.

Дюжаррика отметил, что в результате войны «серьезно повреждены» дома, энергетическая, водопроводная и газовая инфраструктура, подвергающая миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которая в Украине обычно начинается в октябре и продолжается до марта.

Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги.

Представитель Генсека ООН подчеркнул, что этой зимой в ООН будут придавать приоритет аварийному ремонту домов в прифронтовых общинах, а также доставлять туда одежду, отопительные приборы и «другие зимние товары».