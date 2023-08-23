Организация Объединенных Наций совместно с партнерами начала инициативу по сбору 268 млн. долларов в поддержку Украины этой зимой. Об этом заявил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.
ООН собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
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По его словам, ООН вместе с партнерами приступили к инициативе с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы.
«Расчеты по потребностям помощи основываются на опыте прошлой зимой, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса», — пояснил Дюжаррик.
Дюжаррика отметил, что в результате войны «серьезно повреждены» дома, энергетическая, водопроводная и газовая инфраструктура, подвергающая миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которая в Украине обычно начинается в октябре и продолжается до марта.
Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги.
Представитель Генсека ООН подчеркнул, что этой зимой в ООН будут придавать приоритет аварийному ремонту домов в прифронтовых общинах, а также доставлять туда одежду, отопительные приборы и «другие зимние товары».
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