Владельцев криптовалют предупредили об уязвимости в WinRAR

Владельцы криптовалют могут потерять средства из-за проявленной критической уязвимости в популярном архиваторе WinRAR. Об этом заявил журналист Колин Ву в X (ранее Twitter).

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Проблема возникает из-за отсутствия надлежащей проверки пользовательских данных при обработке томов восстановления, что может привести к доступу к памяти за пределами выделенного буфера.

Обнаруженный баг позволял злоумышленникам удаленно запускать вредоносный код в рабочей системе, если пользователь открыл специально созданный RAR-архив.

«Владельцам криптовалют рекомендуется быть осторожными с обновлениями и финансовыми рисками, а также помнить, что „Инструмент обнаружения уязвимостей WinRAR“ может быть вредоносной фишинговой программой», — написал Колин Ву.

Уязвимость в WinRAR

Уязвимость проявили 8 июня. В новой версии программы она полностью исправлена.