Еще одна страна присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Республика Косово присоединилась к декларации Большой семерки о гарантиях безопасности для Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

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Поддержка Украины

«Республика Косово присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины. Обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления имеет важное значение для сохранения мира и демократии», — отметил он.

Курти добавил, что Косово готово внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины.

Он также опубликовал заявление правительства Косово, в котором говорится, что частично признанная республика «с первого дня однозначно поддерживает Украину и ее народ», готова способствовать усилиям, указанным в совместной декларации G7, и полностью поддерживает цели и ценности, изложенные в ней.

В документе говорится, что Косово осуждает вторжение и присоединилось к санкциям США и ЕС против россии.

В заявлении подчеркиваются, что последствия конфликта распространились далеко за пределы Украины. А в стремлении отвлечь внимание от своей незаконной войны, россия пытается дестабилизировать Западные Балканы с помощью своих главных автократических союзников в регионе. Поэтому сейчас, как никогда, демократический мир должен говорить одним голосом, подчеркнули в правительстве Косово.

Напомним

Недавно Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление Украине гарантий безопасности.

Также Северная Македония присоединилась к декларации «Большой семерки» о поддержке гарантий безопасности для Украины, которая была согласована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

В преддверии присоединилась к декларации стран «Большой семерки» Греция.