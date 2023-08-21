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21 августа 2023, 14:19 Читати українською

Названа наиболее благосклонная к криптовалюте страна ЕС

Портал Visual Capitalist опубликовал рейтинг государств ЕС по внедрению криптовалют. В исследовании проанализирована популярность цифровых активов среди инвесторов Евросоюза по сравнению с приверженностью другим активам — акциям, фондам и облигациям, пишет noworries.news.

Портал Visual Capitalist опубликовал рейтинг государств ЕС по внедрению криптовалют.

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Список стран с высокой долей граждан, вкладывающих средства в криптовалюту, возглавила Словения. Согласно опросу, 18% населения государства инвестируют в цифровые активы. Второе место в рейтинге дружественных к криптовалюте стран заняла Хорватия — 16%.

На третьем месте оказался Люксембург, имеющий репутацию глобального финансового центра, хотя там проживает всего 640 000 человек. Криптовалютами в этом небольшом государстве владеют 14% инвесторов. Далее следуют Болгария и Кипр — по 13%. В топ-10 также входят Словакия, Австрия, Португалия, Чехия и Эстония.

Наименее популярными инвестиции в криптовалюту во Франции — 5%. Всего 6% составляет доля подобных инвесторов в Италии, Германии, Бельгии. Во многих странах ЕС этот показатель не превышает 8%, включая Данию, Испанию, Латвию, Польшу, Румынию и Венгрию. Мало популярна криптовалюта в Финляндии, Греции, Швеции и Мальте.

Аналитики отметили, что у большинства богатых и развитых стран ЕС достаточно низкий уровень криптоинвестиций.

В более бедных государствах ситуация обратная — граждане стремятся сохранить свои сбережения, инвестировав в цифровые активы.

В ходе исследования популярности криптовалют одновременно составил рейтинг приверженности традиционным финансовым инструментам. В этом направлении лидирует Швеция — 60%. На втором месте Финляндия — 42%, на третьем — Мальта — 37%, на четвертом — Люксембург и Дания — 36%. Далее следуют: Германия — 33%, Бельгия и Австрия — 32%, Италия — 31%, Эстония — 30%, Чехия — 24%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 августа 2023, 15:10
#
Багаті люди рідко грають в лотерею…
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Kharakternyk
Kharakternyk
21 августа 2023, 16:15
#
Люксембургцям хоч це не говоріть.
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