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16 августа 2023, 17:57 Читати українською

Капитализация рынка криптовалют за год выросла на 30% — Binance Research

В первой половине 2023 года отрасль предстала перед трудностями, но криптовалютный рынок продемонстрировал стабильность и устойчивость, благодаря чему капитализация рынка завершила этот временной промежуток на оптимистической ноте. Капитализация выросла на 30% в годовом исчислении до $1,17 трлн. Об этом идет речь в отчете Binance Research за второй квартал 2023 года.

В первой половине 2023 года отрасль предстала перед трудностями, но криптовалютный рынок продемонстрировал стабильность и устойчивость, благодаря чему капитализация рынка завершила этот временной промежуток на оптимистической ноте.
Фото: pixabay.com

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Доминирование биткоина

Доминирование биткоина завершило полугодие на самом высоком уровне с апреля 2021 года, тогда как его корреляция с TradFi сейчас находится на трехлетнем минимуме.

Отмечается, что в контексте ценовой динамики биткоин показал впечатляющие результаты этого квартала, тогда как Avalanche выделяется ежедневными транзакциями и количеством уникальных адресов.

Этот квартал стал испытанием для DeFi. Показатель Total Value Locked (TVL) упал на 11,2%, завершив период всего с 44,2 млрд долларов США. Тем не менее, DeFi TVL в основном остался выше предыдущего минимума в декабре 2022 года.

Продажи NFT упали на 23% по сравнению с предыдущим кварталом. Ценовая эффективность также потерпела удар, упав на 19% по индексу NFT-500.

Падение интереса к сфере игр и мета вселенной

По сравнению с ажиотажем прошлых лет этого года интерес пользователей к сфере игр и мета вселенной значительно снизился. Несмотря на это, рыночная капитализация игровых токенов растет, а разработчики по-прежнему заинтересованы в их разработке.

В игровом секторе на крипторинке лидировали BNB Chain, Ethereum и Polygon, которые вместе заняли более двух третей рынка по общему количеству игровых проектов.

Стейблкоины

Объем рынка стейблкоинов сократился, что во многом объясняется действиями регуляторов. Несмотря на небольшое снижение на 7,0% с начала 2023 года, сектор стейблкоинов сохраняет общую рыночную капитализацию на уровне $128,1 млрд.

Централизованные стейблкоины сохраняют доминирование, занимая более 90% всего рынка. В частности, токен USDT укрепил свои позиции на рынке на фоне снижения рыночной капитализации стейблкоинов, в первую очередь за счет снижения рыночной доли конкурентов.

Во втором квартале 2023 года события на крипторынке свидетельствовали о рекордном росте производительности среди крупнейших монет, средний рост составил +34%.

Возглавляют рыночную капитализацию в 2023 году BTC, ETH и BNB — криптовалютные гиганты, определяющие основные тренды в мире криптовалют. BTC испытал наибольший прирост во 2 квартале, так как традиционные финансовые учреждения подавали заявку на открытие спотового Bitcoin ETF. Большинство других монет с большой капитализацией в целом сохранили долю рынка за квартал.

За исключением ETH и XRP, продемонстрировавших незначительный рост доминирования на рынке, доля большинства других популярных криптовалют сократилась. В сочетании с тем фактом, что в первом полугодии 2023 г. общая капитализация криптовалютного рынка возросла, это может говорить о том, что инвестиции переместились из альткоинов в BTC.

Согласно финансовым показателям, Ethereum остается ведущей сетью первого уровня после биткоина, со значительным отрывом опережая других по рыночной капитализации, объему торгов и генерируемой прибыли.

Источник: Минфин
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