Кабмин передал Укрнафте три арестованные компании российской «Татнефти»

Кабинет министров передал ПАО «Укрнафта» три арестованных российских компании, принадлежавших российской «Татнефти». Об этом сообщается в документе, который располагает отраслевым изданием enkorr.

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Какие компании передали Укрнафте

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина», владеющие автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом.

Эти компании, имевшие российских владельцев, в апреле прошлого года были арестованы в рамках уголовного производства, а в июле того же года — судебным решением передано в управление АРМА. На часть имущества был наложен арест еще в ноябре 2020 года, а в управление АРМА он был передан в марте 2023 года.