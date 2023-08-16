Кабинет министров передал ПАО «Укрнафта» три арестованных российских компании, принадлежавших российской «Татнефти». Об этом сообщается в документе, который располагает отраслевым изданием enkorr.
Кабмин передал Укрнафте три арестованные компании российской «Татнефти»
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Какие компании передали Укрнафте
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина», владеющие автозаправочными станциями и другим недвижимым и движимым имуществом.
Эти компании, имевшие российских владельцев, в апреле прошлого года были арестованы в рамках уголовного производства, а в июле того же года — судебным решением передано в управление АРМА. На часть имущества был наложен арест еще в ноябре 2020 года, а в управление АРМА он был передан в марте 2023 года.
В общем, кроме движимого и недвижимого имущества (земельные участки
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