Активы Фирташа более чем на 7 миллиардов арестованы

Активы подсанкционного бизнесмена Дмитрия Фирташа на сумму 7,4 млрд. грн. были арестованы. Кроме того, еще три главы облгазов подконтрольной ему группы РГК получили уведомление о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Детективы Бюро экономической безопасности Украины получили доказательства хищения газа из газотранспортной системы Украины (ГТС) еще тремя руководителями облгазов.

Подтвержденная сумма ущерба, причиненная в результате деятельности председателя правления АО «Криворожгаз», составляет более 202 млн грн, председателя правления АО «Волыньгаз» — более 130 млн и председателя правления АО «Черниговгаз» — почти 220 млн грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, БЭБ наложен арест на движимое и недвижимое имущество лиц, уведомленных о подозрении, на общую сумму 246 млн грн и корпоративные права подсанкционного бизнесмена на общую сумму свыше 7,4 млрд грн.

Доказательства противоправной деятельности получены в рамках досудебного расследования по делу масштабного хищения голубого топлива из ГТС. К схеме причастны руководители отдельных облгазов «Региональной Газовой Компании» (РГК), подконтрольные подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу.

Детективы БЭБ сообщили упомянутым должностным лицам о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 У К Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем).

Следствием установлено, что фактический руководитель группы компаний РХК Дмитрий Фирташ организовал схему несанкционированного отбора газа из ГТС Украины, в которой приняли участие должностные лица подконтрольных предприятий.

Для покрытия расходов компании за несанкционированно отобранный газ у «Оператора ГТС Украины» облгазы перечисляли средства на подконтрольное подсанкционному олигарху предприятие в значительно большем объеме, чем был поставлен газ.

Таким образом, чиновники облгазов разворовали средства государства, которые предусматривались на закупку топлива для нужд граждан Украины, в особо крупных размерах. В дальнейшем средства выводились на подконтрольные компании и присваивались.

Правоохранители получили доказательства предоставления бизнесменом указаний руководителям компаний, связи между ними, механизмам вывода средств и попыткам скрыть следы противоправной деятельности.

Согласно судебно-экономической экспертизе и другим доказательствам, подозреваемые в течение 2021 года нанесли государству более 4,2 млрд грн ущерба.

Уже сообщено о подозрении 15 лицам, — подсанкционному бизнесмену — владельцу газового холдинга, 11 руководителям облгазов и двум руководителям РГК, директору общества. Под стражей находятся 6 глав облгазов. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.