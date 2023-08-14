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14 августа 2023, 13:21 Читати українською

Дональд Трамп инвестировал до $500 тысяч в криптовалюту

Бывший президент США Дональд Трамп хранит до $500 тыс. на Ethereum-кошельке, сообщается в отчете, опубликованном Управлением государственной этики (OGE).

Бывший президент США Дональд Трамп хранит до $500 тыс.
Фото: depositphotos

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Инвестиции Трампа

В документе говорится о «криптовалютном кошельке (Ethereum)» стоимостью от $250 тыс. до $500 тыс.

В отчете не уточняется других подробностей о кошельке. Но он может быть связан с рядом прошлых проектов Трампа — в частности, с коллекцией невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые он начал продавать после того, как покинул свой пост главы государства, пишет Forbes.

Политик выпустил свою первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов в середине декабря 2022 года. Токенизированные карты изображали жизнь и карьеру Дональда Трампа. Они продавались по фиксированной цене — $99.

Продажи второй серии цифровых карточек с изображением бывшего президента США стартовали 18 апреля. Новая коллекция включала 47 тыс. NFT — на 2 тыс. больше, чем первый выпуск, стоимость осталась прежней.

При этом продажи первой NFT-коллекции Дональда Трампа выросли на 860% после запуска второй.

После ареста Трампа в апреле объем торгов цифровыми токенами политика вырос за сутки на 89,8%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
14 августа 2023, 14:00
#
Трамп следующий президент.
+
0
zzzachary
zzzachary
14 августа 2023, 18:08
#
Расії)))
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