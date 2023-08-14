Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о военно-промышленном потенциале Украины:
Когда Украина станет площадкой для военной промышленности? Военно-промышленный потенциал Украины (видео)
- Что это такое?
- Почему военная промышленность не работает в Украине и как это можно исправить?
Источник: Минфин
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