Кабмин упростил импорт комплектующих и запчастей для военной техники

Кабинет министров разрешил импортировать комплектующие и запчасти к наземной военной технике и компоненты в пилотируемые летательные аппараты без разрешения Государственной службы экспортного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты в пилотируемые летательные аппараты», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, упрощение процесса должно существенно усилить возможности быстрого восстановления военной техники. Кроме того, ремонтировать технику для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.

В министерстве подчеркивают, что разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах (импортах) которых Украиной подается отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством. Таким образом, Украина добросовестно выполняет все взятые на себя международные обязательства.