За неделю цены на топливо в сетях АЗС выросли на 2 гривны за литр

За неделю, 4 — 11 августа, средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 1,96 грн/л и составила 51,94 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельное топливо — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 3 грн/л: бензины марки А-95 — до 54,99 грн/л, А-95-премиум — до 56,99 грн/л, ДТ — до 54,99 грн/л. /л.

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ - до 50,90 грн/л, ДТ — до 48,90 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), которая насчитывает около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, бензин А-92 — до 49 грн/л, дизельное топливо — до 50 грн/л.

Топливо в сети UPG подорожало на 2,5 грн/л: бензины марки А-95 — до 53,40 грн/л, А-95-премиум — до 55,40 грн/л, ДТ — до 51,50 грн/л.

Сети «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7», AMIC, Chipo, SOCAR, «Укр-Петроль» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,5−3 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 4 по 11 августа 2023, грн/л: