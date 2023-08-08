Путин остановил действие налоговых соглашений с 38 странами

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Что известно

Согласно указу Путина, всего приостановлены соглашения с 38 странами из 84, с которыми у россии есть действующие налоговые договоры. Такое решение объясняется необходимостью «неотложных мер» в связи с совершением иностранными государствами «недружественных действий» в отношении россии, ее граждан и юридических лиц.

По данным издания, одномоментная приостановка такого большого количества международных договоров для россии беспрецедентна.

Такой шаг должен быть ответом российских властей на внесение рф в «черный список» юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам.

Напомним

Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют зарубежным компаниям, получающим пассивный доход с россии, существенно снизить налоговую нагрузку. В частности, налог на дивиденды можно платить по ставке 5−10% (в зависимости от юрисдикции) вместо 15%, а на проценты по займам и роялти — по нулевой ставке вместо 20%.

Таким образом, приостановление указанных соглашений приведет к увеличению налоговой нагрузки как для иностранных компаний, которые до сих пор сохраняют бизнес в россии, так и для российских компаний, которые структурируют свои холдинговые структуры через иностранные юрисдикции.