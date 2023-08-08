Путин остановил действие налоговых соглашений с 38 странами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2023, 19:33 Читати українською

Путин остановил действие налоговых соглашений с 38 странами

Президент россии Владимир Путин приостановил действие соглашений об избежании двойного налогообложения с США, несколькими странами ЕС, Японией, Южной Кореей и другими государствами. Об этом пишет российский Forbes .

Президент россии Владимир Путин приостановил действие соглашений об избежании двойного налогообложения с США, несколькими странами ЕС, Японией, Южной Кореей и другими государствами.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Согласно указу Путина, всего приостановлены соглашения с 38 странами из 84, с которыми у россии есть действующие налоговые договоры. Такое решение объясняется необходимостью «неотложных мер» в связи с совершением иностранными государствами «недружественных действий» в отношении россии, ее граждан и юридических лиц.

По данным издания, одномоментная приостановка такого большого количества международных договоров для россии беспрецедентна.

Такой шаг должен быть ответом российских властей на внесение рф в «черный список» юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС по налоговым вопросам.

Напомним

Соглашения об избежании двойного налогообложения позволяют зарубежным компаниям, получающим пассивный доход с россии, существенно снизить налоговую нагрузку. В частности, налог на дивиденды можно платить по ставке 5−10% (в зависимости от юрисдикции) вместо 15%, а на проценты по займам и роялти — по нулевой ставке вместо 20%.

Таким образом, приостановление указанных соглашений приведет к увеличению налоговой нагрузки как для иностранных компаний, которые до сих пор сохраняют бизнес в россии, так и для российских компаний, которые структурируют свои холдинговые структуры через иностранные юрисдикции.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
8 августа 2023, 20:58
#
Банки працюючи на росії станут платити більше податків)) може після цього вийдуть з ращи
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает engine и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами