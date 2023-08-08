В CoinGecko составили рейтинг самых популярных некастодиальных криптокошельков

В 2023 году самым популярным некастодиальным кошельком оказался MetaMask с более чем 22,66 млн установок. Об этом сообщают специалисты CoinGecko.

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На топ-10 приложений приходится 65,9 млн новых регистраций или 81,2%.

Самые популярные некастодиальные кошельки

Пять некастодиальных кошельков из первой десятки списка принадлежат или связаны с централизованными биржами. Coinbase Wallet и Crypto.com DeFi Wallet созданы соответствующими платформами, а Trust Wallet был приобретен Binance в 2018 году. BitKeep частично поддерживается Bitget, а SafePal привлек инвестиции от Binance Labs в ходе интеграции с Bifinity.

Суммарно существует не менее 55 приложений для самостоятельного хранения криптовалют. Общий объем их установок составляет 81,16 млн.

Некастодиальный криптокошелек

Некастодиальный криптовалютный кошелек сохраняет за создателем адреса полный контроль своих средств, поскольку не передает кому-либо их приватные ключи.

Такое приложение не может замораживать средства пользователей или управлять ими, но при этом не несет ответственность за их сохранность.

Обычно это приложение, которое можно загрузить на компьютер, мобильное устройство или в браузер. Для создания адреса в блокчейне через некастодиальное приложение не нужно проходить KYC (обязательная проверка личности клиента).