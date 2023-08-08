Великобритания распространила ограничительные меры на шесть белорусских предприятий, а также десять физлиц и девять компаний, связанных с россией. Обновленный список опубликован Министерством иностранных дел и международного развития страны, передает Интерфакс-Украина.
Великобритания расширила санкции против рф и рб
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На кого расширили санкции
В частности, санкции коснулись белорусского холдинга «БелОМО», ОАО «Гомельский радиозавод», «Пеленг», «Оршанского авиаремонтного завода», «2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения», а также компании «Кидма тек».
В них предусматривается замораживание активов и другие мероприятия.
Среди попавших под британские ограничительные меры также фигурируют несколько граждан Ирана, гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.
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В перечне подсанкционных юрлиц, связанных с рф, теперь числятся иранская Paravar Pars Company, ряд структур Корпуса стражей исламской революции, а также компании из россии, ОАЭ, Турции.
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