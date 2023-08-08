Цены на топливо на некоторых АЗС выросли еще на гривну

В период с 7 по 8 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,29 грн/л и составила 50,69 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,21 грн/л — до 52, 61 грн/л, а дизельное топливо — на 0,29 грн/л, до 49,98 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-92 подорожал до 49 грн/л, А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, дизельное топливо — до 50 грн/л.

На станциях государственной сети «Укрнафта», кроме бензина А-95+, все виды горючего подорожали тоже на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 47,90 грн/л, бензин А-95 — до 48,90 грн /л, ГП — до 47,90 грн/л.

Бензин А-95 в сети UPG подорожал на 0,50 грн/л, до 51,90 грн/л, А-95+ — до 53,90 грн/л, дизтопливо прибавило 0,50 грн/л (до 50,00 грн/л).

Сети «БРСМ-Нефть», KLO, Mango, U.GO, «Фактор» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,12−2 грн/л.