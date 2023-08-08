Консалтинг на В2В рынке международных перевозок. Почему это важно

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2023, 12:44 Читати українською

Консалтинг на В2В рынке международных перевозок. Почему это важно

Когда перед предпринимателем стоит вопрос поиска новых поставщиков, неотвратимо возникает путаница. Три вопроса:

  • Каким образом?
  • С кем?
  • С чего начать?

Если вы решили начать поставки из Китая и у вас нет предыдущего опыта в этом, то, возможно, вас поразит разнообразие и многоуровневость этого рынка. Здесь есть предложения по любому запросу, однако важно выбрать, что подходит именно вам. И конечно, лучше не попасть в ситуацию, где вы рискуете потерей денег.

Компания Fialan предоставляет своим клиентам услуги бизнес-консалтинга. Специалисты, исследующие рынок поставок на протяжении многих лет, смогут помочь вам в вашем сотрудничестве с китайским бизнесом. Детальнее об этом расскажет директор международной логистической компании Fialan Татьяна Дмитрук.

Для чего это нужно Фиалан Консалтинг?

В качестве примера мы приведем один из последних наших кейсов. Клиент заказал большую партию чемоданов. Его устраивает все: качество, стоимость, условия контракта. Однако это значительный риск для него, поскольку заказчик совсем ничего не знает о самом поставщике: какая у него репутация, действительно ли товар соответствует заявленному, будут ли выполнены условия договора и не нарушены ли законы.

Заказав услугу консалтинга Fialan, все детали узнают специалисты нашей компании. Они находятся непосредственно в Китае и проводят контроль качества и проверку юридических моментов. Поскольку сейчас существуют ограничения относительно выезда граждан Украины за границу, то очень удобно, что есть доверенные лица на месте. Наш сотрудник смог уверенно сказать, какого на самом деле качества чемоданы, которые мы планировали заказать. Таким образом, мы избегаем ситуаций, когда уже бракованный товар приходит в Украину и заказчику не нужно на месте решать и беспокоиться о том, как этот товар вернуть назад.

Что вы получаете?

Во-первых, Fialan разработает для вас индивидуальный анализ вашего будущего сотрудничества с китайским поставщиком. Учитываются все факторы, преимущества и риски. Так вы экономите время, поскольку вам не нужно самостоятельно ехать на производство в Китае и искать связи или посредников. Задачей специалистов компании Fialan является также просчет возможных финансовых и юридических рисков. Консалтинг включает и контроль доставки. Вы гарантированно получаете заказанный товар, груз полностью застрахован и в определенные сроки будет доставлен вам.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами