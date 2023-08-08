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8 августа 2023, 9:39 Читати українською

Оборот торговых сетей Украины превысил 1,1 трлн. Топ-12 ритейлеров

Товарооборот в сетях розничной торговли Украины по итогам 2022 года составил 1,16 триллиона гривен, что на 300 млрд грн или на 19% меньше, по сравнению с 2021 годом (1,44 трлн грн). Об этом свидетельствует исследование рынка розничной торговли проведенное Ассоциацией ритейлеров Украины (RAU) на основе отчетности участников рынка.

Товарооборот в сетях розничной торговли Украины по итогам 2022 года составил 1,16 триллиона гривен, что на 300 млрд грн или на 19% меньше, по сравнению с 2021 годом (1,44 трлн грн).
Фото: olteba.com

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Сокращение дохода

«Совершенно прогнозируемо оказалось, что доход компаний ощутимо сократился: а другого не стоило бы ожидать. Оккупация значительных территорий, мародерство, обстрелы мирных городов, постоянные воздушные тревоги и блекауты сильно ударили по компаниям сферы торговли. Однако даже в сверхсложных условиях ритейлеры сумели», — говорится в сообщении.

RAU отмечает, что выручка упала даже без учета инфляции, которая в прошлом году составила 26,6%. То есть фактический товарооборот ритейлеров упал гораздо сильнее, отмечают в ассоциации.

При этом из общего товарооборота торговых сетей 150 млрд грн пришлось на ведущего продуктового оператора Украины — корпорацию АТБ. Второй ритейлер Украины по товарообороту — сеть «Сільпо» с показателем 70 млрд грн дохода, далее расположились «Фора» и Metro Cash&Carry.

Первый непродуктовый оператор — маркетплейс Rozetka — закончил 2022 год на пятой строчке, но по объему выручки он уступает лидеру почти на порядок.

Источник: Минфин
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