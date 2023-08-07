Центральный банк Китая скупает золото девятый месяц подряд

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Как сообщает издание, это эквивалентно примерно 23 тоннам. Общие запасы в настоящее время составляют 2137 тонн, при этом около 188 тонн добавлены в ходе закупок, начавшихся в ноябре.

Китай лидировал в покупках центральных банков в последние месяцы, продолжая диверсифицировать свои резервы. Это помогло сохранить цены на плаву, несмотря на рост процентных ставок по всему миру, который обычно подрывает спрос на не приносящие процентного дохода слитки золота.

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Закупки золота

По данным Всемирного совета по золоту, официальные закупки являются ключом к прогнозу цен в этом году. Отраслевой орган ожидает, что центральные банки будут продолжать увеличивать свои активы, хотя и более медленными темпами, чем в прошлом году, когда спрос резко вырос в поисках альтернатив доллару после того, как США ввели санкции в отношении резервов россии.

При этом общий объем золотовалютных резервов Китая вырос до 3,204 трлн долларов в июле, что на 3,2% больше, чем год, и на 0,4% больше, чем в предыдущем месяце.