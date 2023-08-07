Государство компенсирует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Фермеры смогут получить компенсацию в 100 тысяч гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
До 100 тысяч гривен: фермеры смогут получить компенсацию за потерянный урожай
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Помощь фермерам
«В результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3 300 гривен за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Максимальная сумма помощи за потерянный урожай составит до 100 тысяч гривен» — сообщил Шмыгаль.
Также политик добавил, что для этих нужд правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 миллион гривен.
Напомним
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем. По оценкам специалистов, частичное восстановление сельхозземель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 миллиарда евро.
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