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7 августа 2023, 10:10 Читати українською

До 100 тысяч гривен: фермеры смогут получить компенсацию за потерянный урожай

Государство компенсирует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая в результате российского теракта на Каховской ГЭС. Фермеры смогут получить компенсацию в 100 тысяч гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Государство компенсирует украинцам из Херсонской и Николаевской областей потери урожая в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

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Помощь фермерам

«В результате подрыва плотины многие участки подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать. Предусматриваем выплаты в размере 3 300 гривен за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Максимальная сумма помощи за потерянный урожай составит до 100 тысяч гривен» — сообщил Шмыгаль.

Также политик добавил, что для этих нужд правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 миллион гривен.

Напомним

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, Херсонская область потеряла 92% оросительных систем. По оценкам специалистов, частичное восстановление сельхозземель в ряде областей после уничтожения Каховской дамбы будет стоить около 4,5 миллиарда евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
7 августа 2023, 10:17
#
А якщо втрачено за мільон ?
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0
Антон Куминов
Антон Куминов
7 августа 2023, 10:56
#
Твои предложения?
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