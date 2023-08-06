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6 августа 2023, 12:53 Читати українською

Кабмин обнародовал зарплаты Шмыгаля и его заместителей

Правительство обнародовало размер начисленной заработной платы премьер-министра Дениса Шмыгаля и его заместителей за июль. Соответствующая информация появилась на правительственном портале.

Правительство обнародовало размер начисленной заработной платы премьер-министра Дениса Шмыгаля и его заместителей за июль.

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Зарплаты должностных лиц

Должностное оклад премьер-министра Дениса Шмыгаля составляет 82 385 грн. Из них на налоги ушло 16 065 грн.: налог с доходов физических лиц составил 14 829,30 грн., военный сбор — 1 235,78 грн. Так что фактически полученная заработная плата Шмыгаля составила 66 319,92 грн.

Одинаковый уровень доходов имеют вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Их должностной оклад составляет 82 385 грн, а заработная плата после вычета налогов составила 66 319,92 грн.

Должностной оклад министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66 692,62 грн, еще 15 692,39 грн заработной платы ему начислили за командировку, поэтому его зарплата составила 66 319,92 грн после вычета налогов.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заработал 66 429,15 грн. Его оклад составляет 70 794 грн, к ним прибавили 11 726 грн за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16 091,53 грн,

Фактически полученная министром экономики Украины Юлией Свириденко заработная плата после вычета составила 66 319,92 грн. К должностному окладу на сумму 62 769,52 грн добавились 19 615,48 грн зарплаты за время командировки.

Министр Кабмина Олег Немчинов заработал 65 238,30 грн. Его должностной оклад составляет 78461,90 грн, к нему добавились 2579,46 грн отпускных. По его окладу вычислили 15 803,06 грн налогов.

Госсекретарь Кабмина Александр Ярема фактически получил 84 572,49 грн, имея должностной оклад 40 100 грн. (8020 грн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+27
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 августа 2023, 12:59
#
Сироты! Смотреть надо за «руками».
Пускай расскажут сколько получили за год, учитывая все гос «плюшки»
+
0
kegex
kegex
6 августа 2023, 13:14
#
Коррупция так и будет процветать, пока ключевые министры получают зарплату тестировщика макаки уровня миддл
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