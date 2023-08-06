Кабмин обнародовал зарплаты Шмыгаля и его заместителей

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Зарплаты должностных лиц

Должностное оклад премьер-министра Дениса Шмыгаля составляет 82 385 грн. Из них на налоги ушло 16 065 грн.: налог с доходов физических лиц составил 14 829,30 грн., военный сбор — 1 235,78 грн. Так что фактически полученная заработная плата Шмыгаля составила 66 319,92 грн.

Одинаковый уровень доходов имеют вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Их должностной оклад составляет 82 385 грн, а заработная плата после вычета налогов составила 66 319,92 грн.

Должностной оклад министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова составляет 66 692,62 грн, еще 15 692,39 грн заработной платы ему начислили за командировку, поэтому его зарплата составила 66 319,92 грн после вычета налогов.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров заработал 66 429,15 грн. Его оклад составляет 70 794 грн, к ним прибавили 11 726 грн за командировку. Сумма удержанных налогов составила 16 091,53 грн,

Фактически полученная министром экономики Украины Юлией Свириденко заработная плата после вычета составила 66 319,92 грн. К должностному окладу на сумму 62 769,52 грн добавились 19 615,48 грн зарплаты за время командировки.

Министр Кабмина Олег Немчинов заработал 65 238,30 грн. Его должностной оклад составляет 78461,90 грн, к нему добавились 2579,46 грн отпускных. По его окладу вычислили 15 803,06 грн налогов.

Госсекретарь Кабмина Александр Ярема фактически получил 84 572,49 грн, имея должностной оклад 40 100 грн. (8020 грн).