ПУМБ — лидер программы «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2023, 12:00 Читати українською

ПУМБ — лидер программы «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%»

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — безусловный лидер государственной программы поддержки предпринимательства «Доступный финансовый лизинг 5−7−9%».

Государственная программа, предусматривающая финансовую помощь бизнесу путем снижения стоимости финансового лизинга через государственную компенсацию процентной ставки до уровней 0%, 5%, 7% или 9% годовых, была запущена в конце 2021 года. Банк присоединился к программе с самого начала и вскоре возглавил список самых активных участников.

К концу июня 2023 года сумма «доступных» лизинговых сделок, заключенных ПУМБ, составила 75% от общего объема выдач на рынке, превысив отметку в 509 млн грн.

Договоры финансового лизинга ПУМБ были заключены в соответствии с условиями программы: на покупку и модернизацию грузовых автомобилей, прицепов/полуприцепов, сельскохозяйственной техники, спецтехники и прицепного/навесного оборудования к ней. Наибольший интерес к инструменту по льготной процентной ставке проявил сегмент микро и малого бизнеса — их доля среди всех заявителей составила 84%.

По словам Артура Загородникова, Заместителя председателя правления ПУМБ, таким результатам прежде всего способствовала высокая экспертиза команды банка в работе с дилерами, сопровождении лизинговых сделок и, конечно же, скорость процессов, которая является главным приоритетом для владельцев бизнеса во взаимодействии с финансовыми учреждениями.

«Синергия государства и банков в направлении поддержки украинских предпринимателей — чрезвычайно важна. Мы гордимся нашим плодотворным сотрудничеством с Министерством финансов Украины и Фондом развития предпринимательства (ФРП), чьи инициативы имеют решающее значение для восстановления и развития бизнеса в этот тяжелый период. Принимая активное участие в программе и предоставляя своим клиентам доступ к услугам финансового лизинга по льготным процентным ставкам, мы показываем, что несмотря на определенные риски для ПУМБ важно поддерживать предпринимателей не на словах, а на деле. Плечом к плечу с клиентами и государством мы вносим вклад в укрепление нашей экономики и твердо верим в нашу будущую победу» — подчеркивает Артур Загородников.

«В эти тяжелые времена для экономики и бизнеса Украины ПУМБ обеспечивает один из самых высоких среди банков объемов финансирования малых и средних предприятий по договорам финансового лизинга в рамках программы „Доступный финансовый лизинг 5−7−9%“. На сегодня предприниматели получили финансовую поддержку в рамках 158 договоров. Это высокий показатель и хороший пример поддержки украинского бизнеса. Сейчас именно тот момент, когда мы должны максимально поддерживать наших предпринимателей, особенно в их стремлении к инвестициям в собственный бизнес», — добавил Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Напомним, ПУМБ предоставляет услуги по финансовому лизингу более пяти лет. За это время банку удалось достичь значительных финансовых показателей в данном направлении как в рамках государственной программы, так и за ее пределами. ПУМБ входит в четверку лидеров лизингодателей на рынке Украины по рейтингу Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» (UUL).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает xsw341 и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами