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3 августа 2023, 18:14 Читати українською

В июле в местные бюджеты перечислили 15,1 миллиарда гривен трансфертов

Местные бюджеты в июле 2023 года получили 15,1 млрд грн трансфертов из общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Местные бюджеты в июле 2023 года получили 15,1 млрд грн трансфертов из общего фонда государственного бюджета.

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«В июле 2023 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 15,1 млрд грн, что составляет 84,5% от предусмотренных росписью ассигнований», — говорится в сообщении.

В частности, на базовую дотацию перечислено в сумме 2,4 млрд грн, или 100% к росписи ассигнований, на дополнительные дотации перечислено более 437 млн грн.

Также в распоряжении органов местного самоуправления, территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных территорий в июле осталась реверсная дотация в объеме 240,8 млн грн, которая не перечислялась в государственный бюджет в условиях военного времени.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь — июль 2023 года увеличились на 70,7 млрд грн и по состоянию на 1 августа 2023 года составляют 186,1 млрд гривен.

Источник: Минфин
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