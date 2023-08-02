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2 августа 2023, 14:10 Читати українською

Общая сумма прямого ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за войны, превысила $150 млрд — KSE

По итогам июня 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения). Об этом говорится в подсчетах KSE.

По итогам июня 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения).

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В общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд, учитывая убытки примерно $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов в результате подрыва ГЭС.

По предварительным данным областных военных администраций, по состоянию на июнь 2023 года, общее количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилищного фонда составляет около 167,2 тыс. зданий, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития.

В результате подрыва Каховской ГЭС под риск затопления попали еще около 37 тысяч жилых домов, большинство из которых находятся в Херсонской области.

Наибольшие разрушения получили жилой фонд таких городов как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха. К примеру, по предварительным оценкам, в Северодонецке повреждено 90% жилищного фонда, такие города как Бахмут и Марьинка почти не имеют неповрежденных зданий.

На втором месте по сумме убытков сфера инфраструктуры (транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, железнодорожная инфраструктура, а также авиационная отрасль и портовая отрасль) — $36.6 млрд. С начала боевых действий в Украине были повреждены 19 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 126 железнодорожных станций. Следствием подрыва Каховской ГЭС стали также повреждения портовых терминалов, расположенных на правом и левом берегах Днепра и затопление дорог Херсонской области.

Потери активов бизнеса оцениваются на уровне $11,4 млрд. С начала войны повреждены или разрушены по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний.

Количество разрушенных предприятий может быть существенно выше, поскольку пока нет информации об объектах на временно оккупированных территориях. Подрыв Каховской ГЭС привел к ограниченным разрушениям бизнеса из-за значительного влияния боевых действий, которое заставило бизнес релоцироваться или свернуть операции на пострадавшей территории.

Одной из наиболее пострадавших сфер также остается образование: прямые задокументированные убытки от разрушений учебных заведений составляют $9,7 млрд. Всего в результате боевых действий уже повреждено почти 3,4 тысячи учебных заведений. Наибольший ущерб от разрушений и повреждений учебных заведений — в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Запорожской и Киевской областях.

По состоянию на июнь 2023 года прямые убытки нанесенные инфраструктуре украинской энергетики, по предварительным оценкам, составляют $8,8 млрд, из которых $638 млн — прямые убытки сферы от подрыва ГЭС. Еще $8,7 млрд составляют прямые потери аграрного сектора в результате войны.

Общая сумма ущерба от разрушений и повреждений учреждений социальной сферы, науки и здравоохранения, культурных сооружений, спортивных объектов и административных зданий составляет около $5,9 млрд.

Источник: Минфин
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