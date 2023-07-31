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31 июля 2023, 15:15 Читати українською

Аналитик RoboForex: экспорт IT-услуг упал более чем на 11% относительно показателей 2022 года

НБУ опубликовал данные о состоянии платежного баланса Украины. Аналитик обратил внимание на показатели по экспорту компьютерных услуг. Данная сфера весьма динамично развивалась в нашей стране с 2010 года, но сейчас наблюдается серьёзный кризис. На темпы ее ускорения не повлияла даже пандемия коронавируса, однако боевые действия и затягивание конфликта «сломали» долголетний позитивный тренд. Продажа IT-услуг с января по май 2023 года принесла 2,80 млрд долларов США. Относительное снижение к 2022 году достигло 11,77%. При сохранении таких темпов падения данный показатель по итогам 2023 года может оказаться ниже уровня в 7,00 млрд долларов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика этих изменений представлена ниже.


Экспорт IT-услуг Украины за январь-май 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В середине лета 2022 года данная отрасль стала ощущать на себе негативные факторы военного противостояния. Лишь в декабре прошлого года удалось компенсировать потери прошлых месяцев. По итогам мая нынешнего года экспорт IT-услуг достиг отметки в 590 млн долларов США — снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 1,83%. Однако стоит отметить, что в марте 2023 года данный показатель увеличился на 15,16% (до 600 млн долларов) относительно марта прошлого года. Показательны будут результаты II квартала нынешнего года.


Переводы гастарбайтеров за январь-май 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

Переводы трудовых мигрантов стали для Украины одним из главных источников иностранных валют. Объемы перечислений растут последние 5 лет — увеличение наблюдалось даже в коронавирусном 2020 году. С января по май 2023 года гастарбайтеры отправили на родину 5,03 млрд долларов США. Это на 8,96% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Эти средства семьи гастарбайтеров тратят в Украине, тем самым поддерживая курс гривны и внутренний спрос. Ресурсы идут непосредственно в экономику нашей страны и способствуют росту ВВП. Падение объемов данного показателя негативно скажется на послевоенном восстановлении экономики Украины и стабильности курса гривны.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Вероятно, до конца текущего года НБУ все-таки сможет удержать стабильность на валютном рынке. Какие-либо существенные изменения возможны ближе к осени. Важными для рынка также будут итоги переговоров о возобновлении «зерновой сделки».

Источник: Минфин
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