Проблемные заемщики Приватбанка подали более 200 исков в суды с требованием списания кредитов

1 августа Северный апелляционный хозяйственный суд повторно рассмотрит иск Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) к Приватбанку . На предварительном заседании, 15 июня юристы банка отстояли прозрачность судебного процесса, не дав оппонентам перевести дело в закрытое рассмотрение. Об этом говорится в сообщении банка.

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Подробности

В деле предприятие Коломойского требует прекращения обязательств по четырем кредитным договорам с Приватбанком. Речь идет о кредите в рамках масштабной схемы вывода средств из банка, в результате которой финансовое учреждение понесло многомиллионные убытки. Дело в настоящее время исследуется Канцлерским судом штата Делавер (США).

По словам юристов Приватбанка, НЗФ пытается получить «правильное» решение украинской судебной инстанции о «якобы исполненных» кредитных договорах перед банком в части использования средств по целевому назначению и возврата кредита за счет собственной прибыли. Однако это не соответствует действительности.

«Компании, связанные с экс-владельцами, подали сотни исков в Приватбанк, которые сейчас перетасовываются в украинских судах разных инстанций. Они имеют целью использовать эти решения во избежание ответственности в судах иностранной юрисдикции за мошеннические схемы вывода средств из банка. Банк уверен в своей позиции и не перестанет отстаивать справедливость», — подчеркнули в Приватбанке.

Напомним

С 2020 года заемщики, аффилированные с бывшими собственниками, в том числе и НЗФ, подали против Приватбанка более 200 исков на миллиардные суммы. Дела были объединены в 14 производств. В исках содержится требование прекратить их кредитные договоры с Приватбанком как исполненные.