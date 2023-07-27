Банкиры ожидают снижения Нацбанком учетной ставки

Национальный банк впервые с 1 июня 2022 г. снизит учетную ставку с 25% до 23−24% на заседании, которое пройдет уже сегодня, 27 июля. Такой прогноз дали опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» банкиры.

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Юнекс Банк

«Уверен, что НБУ примет решение о понижении ставки на 1−2%, ведь для этого есть все предпосылки. В первую очередь, существенно более резвые темпы снижения инфляции. (…) Правда, я не думаю, что регулятор прибегнет к резким изменениям. Однако риски и неопределенность остаются очень значительными, в системе сформирован немалый навес ликвидности, который НБУ пытается связать в срочных депозитах. Да и с точки зрения курсовой стабильности Нацбанка следует сохранять высокий уровень привлекательности гривневых вкладов для населения», — заявил председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Он отметил, что НБУ еще в апреле ожидал замедления инфляции до 14,8% в конце 2023 года, однако уже по итогам июня инфляция сократилась до 12,8%.

«Да, военные риски не позволяют быть слишком оптимистичными в прогнозах, в том числе и по инфляции. Однако в самом НБУ открыто говорят о сохранении потенциала для дальнейшего ее замедления», — добавил банкир.

Глобус Банк

Первая заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева разделяет схожее мнение.

«Сейчас как никогда вопрос снижения учетной ставки наиболее вероятен. При этом „шаг“ снижение вряд ли превысит 1−2 п.п., что фактически будет совпадать с ранее анонсированными планами НБУ», — отметила эксперт.

По ее словам, такое решение стало возможным после длительного и кропотливого труда регулятора по установлению баланса между спросом и предложением на валюту, постепенной популяризацией гривны как самой надежной валюты, которая является наиболее надежным средством влияния на сохранение и приумножение состояния граждан.

Кроме того, благодаря мощной макрофинансовой помощи от стран-партнеров Украина имеет возможность покрывать существенный объем расходов госбюджета, что положительно сказывается на прочности гривны, в частности, с начала года в казну поступило уже почти $23 млрд, добавила Дмитриева.

Также снижению учетной ставки способствуют низкая инфляция, которая, согласно пока действующему макропрогнозу, по итогам 2023 года не превысит 12,8%, постепенное развитие экономики страны, а также стратегия НБУ на постепенную либерализацию валютного рынка, что возможно только в условиях прочной нацвалюты., уточнила она.

По мнению первого заместителя председателя правления Глобус Банка, в перспективе сентября — декабря размер учетной ставки может уменьшиться до 20%, именно это побуждает коммерческие банки существенно изменить условия собственных ипотечных и депозитных программ.

«В таких условиях, например, ставки по гривневым депозитам с размещением до 1 года могут снизиться до 4%, а ипотечные, в зависимости от срока погашения, — на 3,5−5%», — ожидает она.

Сенс Банк

Со своей стороны начальник аналитического отдела Сенс Банка Алексей Блинов ожидает снижения учетной ставки на 3 п.п. до 22% годовых.

«Улучшение краткосрочных инфляционных ожиданий еще больше увеличивает потребность в снижении учетной ставки. Как первый шаг 27 июля оптимальным кажется ее снижение на 3 п.п. до 22% годовых. В условиях двукратного разногласия между инфляцией и учетной ставкой это будет достаточно осторожным шагом», — отметил Блинов.

По его словам, Сенс Банк сохраняет прогноз учетной ставки 20% годовых на конец 2023 года, что соответствует заявленным НБУ намерениям держать учетную ставку на заметно положительном реальном уровне, даже учитывая риски ускорения инфляции в 2024 году.

ОТП Банк

Председатель правления ОТП Банка, председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Владимир Мудрый также ожидает, что НБУ может принять решение о снижении ставки на 2−3% годовых.

«Для этого есть две предпосылки. Во-первых, необходимо стимулировать кредитование экономики. Несмотря на то, что деловые ожидания в последнее время улучшились, спроса на заемные средства со стороны бизнеса мы не наблюдаем. Корпоративный кредитный портфель, в отличие от потребительского, продолжает уменьшаться. И цена ресурсов на это оказывает большое влияние. Во-вторых, депозитные ставки уже значительно превышают уровень инфляции», — отметил он.

Он отметил, что инфляция составляла в июле 12,8% при значении украинского индекса ставок по депозитам физлиц — 14−15% годовых в гривне в зависимости от срока вкладов, тогда как НБУ всегда подчеркивал, что депозитные ставки должны держаться на уровне, который только компенсирует инфляцию.

Кроме того, он считает, что привлечение средств в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ по фиксированной ставке на уровне учетной останется пока действующим.

Аккордбанк

Председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев отмечает, что в текущих условиях целесообразно снижать учетную ставку, в том числе и в целях развития кредитования.

«Потребительская инфляция в июне замедлилась до 12,8% в годовом исчислении (с 15,3% в июле), с перспективой дальнейшего снижения в течение летних месяцев. Золотовалютные резервы НБУ достигли исторического уровня в $39 млрд, а курс доллара относительно стабилен в последние месяцы .(…) По нашему мнению, регулятор снизит ставки, хотя и несущественно (возможно, на 1,5−3%), поскольку важно задать тренд рынка, но при этом сохранить привлекательность гривневых депозитов», — отметил он.

Банк «Пивденный»

В свою очередь аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук имеет более скромный прогноз и ожидает снижения учетной ставки НБУ до 24% и ставки по депозитным сертификатам овернайт до 19%.

«Инфляционное давление заметно снизилось за последние 5 месяцев, ставки по операциям НБУ существенно превышают инфляционные ожидания, поэтому есть основания начать цикл снижения ставок. Однако учитывая высокую неопределенность во время войны и реакцию банков в условиях сверхвысокой ликвидности НБУ будет действовать осторожно, снижая ставки небольшими шагами. До конца года ожидаем приближение учетной ставки к 20%», — отмечает аналитик.

Райффайзен Банк

Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий разделяет его прогноз.

«Мы ожидаем, что НБУ начнет цикл смягчения монетарной политики на следующем заседании 27 июля после более чем года неизменной учетной ставки на уровне 25%. По нашему мнению, первый шаг в начале цикла снижения ставки будет осторожным (снижение на 100 п.п.). — до 24%), поскольку регулятор хотел бы увидеть реакцию рынка на свое решение и откалибровать дальнейшие шаги», — отметил банкир.

Райффайзен Банк также ожидает аналогичную нисходящую коррекцию ставок по операциям постоянного доступа: депозитными сертификатами и кредитами рефинансирования овернайт.

Колодий отмечает, что, вероятно, НБУ сохранит асимметрию в диапазоне ставок по ним по учетной ставке: «минус» 500 п.п. по ДС овернайт и «плюс» 200 п.п. по кредитам овернайт.

«Впрочем, анализ статистических данных показывает, что с ноября 2022 г. кредиты овернайт по сути не используются как операции простого доступа», — добавил он.

«Внедрив трехмесячные депозитные сертификаты под учетную ставку и параллельно снизив ставку по депсертификатам овернайт до уровня „учетная ставка „минус“ 500 п.п.“, НБУ удалось изменить структуру депозитов в пользу более срочных. Также банки постепенно повышали ставки по депозитам, и сейчас, с учетом текущего показателя инфляции за июнь (12,8%), реальные ставки по депозитам (т.е. скорректированные на инфляцию) вернулись в позитивную территорию впервые с начала войны», — отметил Колодий.

Таким образом, Райффайзен Банк считает, что НБУ уже достиг целей повышения заинтересованности населения в гривневых инструментах, основным из которых являются депозиты.

Банк Кредит Днепр

«Поскольку ситуация развивается по более положительному сценарию и мы наблюдаем перманентное замедление инфляции, за июль — 12,8% по прогнозу в начале года выше 18,7% (просмотр прогноза уже в апреле до уровня 14,8% на конец года), снижение учетной ставки вполне возможно в ближайшее время», — ожидает заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр Оксана Шведа.