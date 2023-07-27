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27 июля 2023, 12:15 Читати українською

МаниБокс от ПУМБ — помогай стране или собирай на мечту и получай 5% годовых

ПУМБ продолжает расширять список удобных продуктов и сервисов для клиентов. Недавно банк добавил новый сервис МаниБокс в приложение ПУМБ Online. МаниБокс позволяет комфортно и удобно собирать деньги на благотворительные нужды вместе с друзьями или накапливать средства на собственную мечту.

Как работает МаниБокс? Всё просто. В мобильном приложении ПУМБ Online необходимо перейти на вкладку «Накопичення» и найти пункт МаниБокс. Затем необходимо указать цель и желаемую сумму сбора. К примеру, на авто для ВСУ или ремонт квартиры. И все, сбор создан.

Для того, чтобы поделиться сбором с друзьями, достаточно скопировать ссылку на него и отправить любым удобным способом или опубликовать в соцсетях. Ссылка может быть, как в классическом виде, так и в виде QR-кода. Более того, при пополнении МаниБокса отсутствует комиссия, а средства с него можно снять в любой момент без потери процентов и комиссий в любом банкомате любого банка.

«Мы внимательно следим за трендами банковского сектора и видим огромный спрос украинцев на удобные сервисы для накопления — кто-то собирает на ВСУ, кто-то помогает родным, кто-то копит на мечту, именно для этого мы создали МаниБокс. Это очень удобный сервис. Например, можно выбрать автопополнение счета или настроить отказ от определенных расходов, что позволит существенно ускорить сбор. К примеру, отказ от кофе может принести в МаниБокс до 50 гривен ежедневно. А для того чтобы собирать средства было выгодно — банк дает 5% годовых на остаток и без комиссионне снятие наличных во всех банкоматах Украины. В ближайшее время мы добавим к МаниБоксу и другие игровые механики для удобного накопления средств», — комментирует Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ.

МаниБокс уже доступен в мобильном приложении ПУМБ Online. Новым клиентам банка достаточно загрузить приложение и пройти процедуру идентификации с помощью цифровых документов.

Открывайте МаниБокс и начинайте собирать средства на мечту! Чтобы подробнее ознакомиться с условиями использования МаниБокс — переходите по ссылке.

Все средства в МаниБоксе, гарантируются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Источник: Минфин
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