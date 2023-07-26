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26 июля 2023, 8:46 Читати українською

Украина получит $244 миллиона на гуманитарное разминирование

Международные партнеры намерены выделить Украине $244 млн и спецтехнику на нужды гуманитарного разминирования, соответствующие договоренности уже достигнуты, сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в колонке на «Украинской правде».

Международные партнеры намерены выделить Украине $244 млн и спецтехнику на нужды гуманитарного разминирования, соответствующие договоренности уже достигнуты, сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко в колонке на «Украинской правде».► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПомощь доноров«Наши доноры, в частности США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования», — написала она.
Фото: usm.media

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«Наши доноры, в частности США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды,Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования», — написала она.

По словам Свириденко, до конца года Украина получит 10 машин для разминирования производства хорватской DOK-ING и еще 10 машин от Global Clearance Solutions, почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин, индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, взрывозащитные костюмы, квадрокопы.

Оборудование предоставит Япония, Канада, Корея, Швейцария, Литва, Фонд Говарда Баффета, ПРООН и другие. По данным вице-премьера, также есть договоренности с DOK-ING и датской HYDREMA о локализации их производства в Украине.

Вице-премьер добавила, что для ускорения разминирования Минэкономики работает над увеличением состоятельности госинституций, привлечением неправительственных организаций и бизнеса к противоминной деятельности.

Также ведомство работает над увеличением присутствия на рынке разминирования частных операторов.

Для того чтобы способствовать привлечению частного бизнеса, Минэкономики проводит эксперимент по выводу работ по разминированию в плоскость публичных закупок. Сейчас идет подготовка первой процедуры закупок на разминирование.

Напомним

По данным Минобороны, в Украине насчитывается 349 предположительно заминированных и заминированных территорий.

Источник: Минфин
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