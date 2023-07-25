Фонд гарантирования выставил на аукцион активы банков-банкротов на 5,2 миллиарда

В течение текущей недели (24−28 июля) запланирована продажа активов 9 банков, что ликвидирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Начальная цена реализации всех лотов составляет 5 156,3 млн грн:

из них на сумму 4 702,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам,

на 394,0 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 58,9 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться со стартовой ценой 0,7 млн грн.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк — на общую сумму 3343,2 млн грн;

МР Банк — на общую сумму 1273,3 млн грн;

Банк Сич — на общую сумму 343,9 млн грн;

Проминвестбанк — на общую сумму 123,1 млн грн;

Земельный капитал — на общую сумму 62,4 млн грн;

Аркада — на общую сумму 5,8 млн. грн;

Капитал — на общую сумму 2,6 млн грн;

ВТБ Банк — со стартовой ценой 1,6 млн грн;

Мисто Банк — со стартовой ценой 0,3 млн грн.

В фонде отметили, что средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.