Количество кредитов по программе портфельных госгарантий в июне выросло вдвое

Банки в июне выдали 2116 кредитов по программе государственных гарантий на портфельной основе, что в 2,1 раза, или на 1129 кредитов больше, чем в мае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Объем выданных кредитов вырос на 1,13 млрд грн, или на 26,1%, и составил 5,46 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, объемом 2,87 млрд грн.

«В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 25 789 кредитов на общую сумму 83,42 млрд грн», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июля 2023 29 банков-кредиторов обслуживают более 19,3 тыс. кредитов на сумму 58,35 млрд грн. Доля обязательств по основному долгу, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, составила 28,18 млрд грн, или 78% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд грн).

Лидеры по объему обслуживаемых кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июля текущего года, по программе госгарантий лидирует государственный Приватбанк: обслуживается 14,04 тыс. кредитов на сумму 21,61 млрд грн, что составляет 90% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Месяцем ранее эти показатели были существенно ниже — 12,34 тыс. кредитов на 18,86 млрд грн.

Следом идет также государственный Ощадбанк — почти 2,36 тыс. кредитов общей суммой 9,61 млрд грн, или 75% от лимита банка, за июнь количество кредитов выросло на 0,12 тыс. на сумму 0,60 млрд грн.

Замыкает тройку также государственный Укргазбанк: к концу июня он обслуживал 567 кредитов на 5,66 млрд грн (+20 кредитов в месяц примерно на 40 млн грн), или 58% лимита банка.

На четвертом месте еще один госбанк — Укрэксимбанк: 305 ссуд на почти 4,96 млрд грн (за июнь +4 ссуды при условии снижения объема на 0,2 млрд грн), или 58% лимита.

Замыкает пятерку лидеров единственный представитель частных банков — ПУМБ: 411 кредитов в объеме 4 млрд грн (+26 кредитов примерно на 0,15 млрд грн), или 97% лимита.

Во вторую пятерку лидеров по объему обслуживаемых кредитов вошли:

ПроКредит Банк — 433 кредита на 2,8 млрд грн (95% лимита),

Райффайзен Банк — 513 кредитов на 2,57 млрд грн (82% лимита),

ОТП Банк выдал 233 кредита на 1,83 млрд грн (83% лимита),

Банк «Восток» — 34 кредита на 869 млн грн (92% лимита),

Креди Агриколь Банк — 86 кредитов на 857 млн грн (95% лимита).

Объем кредитов по областям

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 1375 кредитов на сумму 4,43 млрд грн;

в Днепропетровской области, где обслуживается 1720 кредитов на 4,3 млрд грн;

в Одесской области — 1 345 кредитов на почти 4 млрд грн;

во Львовской — 1618 кредитов на 3,87 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах: