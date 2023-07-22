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22 июля 2023, 11:08 Читати українською

Количество кредитов по программе портфельных госгарантий в июне выросло вдвое

Банки в июне выдали 2116 кредитов по программе государственных гарантий на портфельной основе, что в 2,1 раза, или на 1129 кредитов больше, чем в мае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Банки в июне выдали 2116 кредитов по программе государственных гарантий на портфельной основе, что в 2,1 раза, или на 1129 кредитов больше, чем в мае.
Фото: slovoidilo.ua

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Объем выданных кредитов вырос на 1,13 млрд грн, или на 26,1%, и составил 5,46 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, объемом 2,87 млрд грн.

«В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 25 789 кредитов на общую сумму 83,42 млрд грн», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июля 2023 29 банков-кредиторов обслуживают более 19,3 тыс. кредитов на сумму 58,35 млрд грн. Доля обязательств по основному долгу, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, составила 28,18 млрд грн, или 78% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд грн).

Лидеры по объему обслуживаемых кредитов

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июля текущего года, по программе госгарантий лидирует государственный Приватбанк: обслуживается 14,04 тыс. кредитов на сумму 21,61 млрд грн, что составляет 90% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку. Месяцем ранее эти показатели были существенно ниже — 12,34 тыс. кредитов на 18,86 млрд грн.

Следом идет также государственный Ощадбанк — почти 2,36 тыс. кредитов общей суммой 9,61 млрд грн, или 75% от лимита банка, за июнь количество кредитов выросло на 0,12 тыс. на сумму 0,60 млрд грн.

Замыкает тройку также государственный Укргазбанк: к концу июня он обслуживал 567 кредитов на 5,66 млрд грн (+20 кредитов в месяц примерно на 40 млн грн), или 58% лимита банка.

На четвертом месте еще один госбанк — Укрэксимбанк: 305 ссуд на почти 4,96 млрд грн (за июнь +4 ссуды при условии снижения объема на 0,2 млрд грн), или 58% лимита.

Замыкает пятерку лидеров единственный представитель частных банков — ПУМБ: 411 кредитов в объеме 4 млрд грн (+26 кредитов примерно на 0,15 млрд грн), или 97% лимита.

Во вторую пятерку лидеров по объему обслуживаемых кредитов вошли:

Объем кредитов по областям

Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 1375 кредитов на сумму 4,43 млрд грн;
  • в Днепропетровской области, где обслуживается 1720 кредитов на 4,3 млрд грн;
  • в Одесской области — 1 345 кредитов на почти 4 млрд грн;
  • во Львовской — 1618 кредитов на 3,87 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 7088 кредитов на общую сумму 35,43 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 7601 кредит на 12,29 млрд грн;
  • перерабатывающей промышленности — 1803 кредита на 6,29 млрд грн.
Источник: Минфин
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