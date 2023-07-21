«Однушка» на первичке: какие цены в популярных регионах Украины

В Украине увеличился спрос на однокомнатные квартиры в новостройках. Если покупатели такими темпами будут и дальше разметать «однушки», то не исключено, что на рынке образуется их дефицит. Чем объясняется такой ажиотаж, и какие цены на однокомнатные квартиры в популярных регионах Украины? Рассказываем на примере проектов компании «Интергал-Буд».

«Однушки» снова в лидерах продаж

Рынок недвижимости продолжает постепенно восстанавливаться. До довоенных показателей, к сожалению, еще далеко, тем не менее, продажи стабильно растут, и уже выделяются определенные тенденции в предпочтениях покупателей. Одна из них — комнатность.

В прошлом году девелоперы отмечали больший интерес к двухкомнатным квартирам. Люди почти в 100% случаев покупали жилье для собственного проживания, предпочитая большие площади — 60−70 кв.м.

Сегодня акцент сместился в сторону «однушек», площадью 45−50 кв м. Причин, почему многие пытаются купить однокомнатную квартиру в новостройке, несколько. Во-первых, новое жилье — удовольствие не из дешевых. Например, в Киеве, по данным ЛУН, квадратный метр в новостройках в среднем стоит 45,8 тыс. грн ($1 250, — здесь и дальше расчеты по официальному курсу НБУ — 36,6 грн/$). Еще дороже обойдется квартира во Львове, где стоимость нового «квадрата» составляет 46,5 тыс. грн ($1 270).

Однокомнатные же квартиры, учитывая меньшую площадь, по-прежнему остаются самыми доступными по цене. На такую ​​квартиру легче накопить. Плюс можно дополнительно уменьшить чек, если воспользоваться акционным предложением от застройщика, или оформив сделку на начальном этапе строительства дома.

Еще одна причина, почему раскупают «однушки» — на рынок вернулся инвестор. Застройщики говорят, что на его долю уже приходится около 15−20% всех заключенных сделок.

«Именно однокомнатные квартиры, независимо от внешних обстоятельств, всегда в цене, поскольку они интересны и для инвестора — для последующей сдачи в аренду, и для личного проживания. Поэтому вполне логично, что, в первую очередь, хороший спрос на однокомнатные квартиры», — подчеркнул президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Столичные новостройки

Анализ цен на первичное жилье в Киеве показывает, что сейчас купить 1-комнатную квартиру в эконом-классе в новостройке можно по цене от 33 000 грн/кв м, в премиум-сегменте стоимость доходит и до 200 000 грн. Комфортный бюджет, с которым можно приступать к поиску стандартной «однушки» площадью 40−50 кв м, составляет около 2 млн грн.

В столице важно рассматривать стоимость в разрезе каждого района. Ну хотя бы потому, что у каждого из них есть свои, присущие только ему особенности. К тому же, речь идет и о вопросе цены, ведь разница в стоимости двух практически одинаковых квартир, расположенных в разных районах, может быть существенной.

Голосеевский район

Голосеевский — самый большой по площади район Киева — 15,62 тыс. гектар. В него входит множество жилых массивов, спальные кварталы, парки и другие зеленые зоны, университеты и больницы, популярные ТРЦ и бизнес-центры. В Голосеевском районе много достопримечательностей — например, знаменитый парк «Голосеевский», который является одним из самых больших парков в Европе. Достаточно и культурных объектов: музеи, театры и художественные галереи. Прекрасно развитая инфраструктура. На территории Голосеевского района располагается пять станций метро: Демеевская, Голосеевская, Васильковская, Ипподром и Теремки.

Хорошие варианты однокомнатного жилья предлагают в ЖК с одноименным названием «Голосеевский», которое строит компания «Интергал-Буд». Комплекс расположен буквально в трех минутах ходьбы от станции метро «Васильковская». Новостройка состоит из двух домов высотностью в 25 этажей.

Первые этажи домов — не жилые, здесь откроются продуктовый магазин, аптека, кафе и другие сервисные компании. На территории запроектированы детские и спортивные площадки, зоны отдыха, многоуровневый паркинг, круглосуточная система охраны и т. д.

Стоимость однокомнатного жилья в «Голосеевском» составляет 55 000 грн за кв. м. Площади однушек стандартные — 46,4 кв. Есть также и смарт-квартиры площадью 33,4 «квадрата». Жилье владелец получает с получистовой, или так называемой White Box отделкой.

Застройщик также предлагает квартиры с готовым ремонтом и даже мебелью. Разумеется, за такие удобства придется доплачивать. Ремонт потянет дополнительных $200 на квадратном метре, а квартира «под ключ» обойдется в +$600/кв м.

Удачное расположение «Голосеевского» делает его привлекательным для инвесторов. Купив однокомнатную квартиру, можно не просто сохранить, но и приумножить свои капиталовложения. Самые большие дивиденды, конечно, получает тот, кто вошел в проект на ранних стадиях строительства.

Так, на старте стоимость однокомнатной квартиры в ЖК «Голосеевский» составляла $931/кв.м. На этапе готовности 50% цена выросла до $1 370/кв.м. Когда до финиша осталось выполнить всего 20% работ, в прайсах появилась конечная цифра — $1 490/кв м. То есть общий прирост за 2,5 года строительства составил $559 на «квадрате», или 38%. А это 15,2% в пересчете на годовые!

Удачное расположение ЖК также поможет выгодно сдавать жилье в аренду. Однокомнатные квартиры для этого подходят идеально, ведь они являются самым ликвидным и доходным типом недвижимости. За аренду «однушки» в новостройках Голосеевского района просят от 16 тыс. грн ($437). Для сравнения: арендные ставки в старых домах в два раза ниже.

Значит, если взять в ЖК «Голосеевский» квартиру площадью 46,4 кв м, купленную на ранней стадии строительства и с отделкой «под ключ», то полная стоимость ее составит примерно $71 000 (($931+$600)*46,4). Сдать такую квартиру в Голосеевском районе можно легко за $440 в месяц. После вычета расходов (примерно 10% в амортизационный фонд) чистый доход составит около $400. Годовая доходность в этом случае будет составлять 7% (400*12/71 000).

Подольский район

Подольский район считается одним из самых спокойных и приятных для проживания в столице. Он, так сказать, — сердце Киева, его исторический центр. Здесь сосредоточены старинные памятники архитектуры и достопримечательности. На Подоле расположено более 50 крупных предприятий. Это второй район столицы по количеству учебных заведений, а по количеству больниц — вообще в лидерах. На его территории расположено несколько станций метро, ​​множество маршрутов автобусов и маршруток. Это лучшее место для проживания тех, кто предпочитает тишину и покой, но при этом любит иногда побывать на публике. Стоимость квартир в новостройках Подольского района сегодня средняя в столице.

Приметным жилищным проектом класса «комфорт» в Подольском районе является ЖК «Сырецкие Сады» от компании «Интергал-Буд». Комплекс расположен между дендропарком «Сырец» и парком «Дубки», в пешей доступности от станции метро «Сырец». Новостройка реализуется в формате «город в городе». ЖК делится на кварталы-сады, у каждого квартала есть зоны для досуга и отдыха для взрослых и детей. Проектом предусмотрено открытие на территории комплекса семейной клиники, спортивно-оздоровительного комплекса, торгово-развлекательного центра.

Современная «однушка» в ЖК «Сырецкие Сады» площадью 43,81 кв м стоит $1 260/кв м. Это стоимость «квадрата» в комплексах с готовностью от 80%. На более ранних этапах строительства цена существенно ниже: на старте — $912/кв, на этапе полуготовности — $1 052/кв.

Квартиры покупатель получает с получистовым ремонтом. Предлагаются также варианты с ремонтом и мебелью. Это будет стоить соответственно +$200/кв или +$600/кв.

Однокомнатная квартира в «Сырецких садах» мало того, что выгодная инвестиция, да еще и с перспективой. Недалеко от квартала — в 5 минутах — строят станцию ​​метро «Мостицкая». С ее открытием цены на недвижимость автоматически пойдут вверх. Так что шансы, что $1 260/кв м со временем вырастут до $1 400, а может, и больше, очень неплохие.

Вместе с ценами на квадрат растут и арендные ставки. Сейчас в новостройках в микрорайоне «Сырец» однокомнатное жилье сдают от 12 тыс. грн ($330). Поэтому, квартира, купленная с ремонтом и мебелью за $66 тыс., может стабильно приносить как минимум 5% годовых (300*12/66 000).

Соломенский район

Соломенский район можно определить, как один из самых зеленых и густонаселенных районов Киева. К тому же он — настоящий центр крупнейших транспортных объектов Киева. Это — железнодорожные станции Киев-Пассажирский, Караваевы Дачи, Киев-Волынский и Борщаговка, а также аэропорт Киев (Жуляны). Из Соломенки легко добраться до любой точки не только столицы, но и мира. А еще — здесь доступны цены на недвижимость.

Взять в качестве примера ЖК Сity Hub от компании «Интергал-Буд». Это — многоквартирный комплекс класса бизнес, расположенный в центре инфраструктуры Соломенского района — на ул. Кудряшова, в 10 минутах ходьбы от инфраструктуры Южного вокзала. Для комфорта жителей предусмотрена уютная внутренняя территория. Ее архитектурная изюминка — стилобат, «закрывающий» внутренний двор комплекса от посторонних. В его внутренней части — паркинг, а снаружи — детские и спортивные площадки, универсальное спортивное поле, зона отдыха.

В ЖК Сity Hub прайсы на жилье достаточно лояльные. Средняя стоимость квадратного метра в сегменте бизнес составляет около $1 800. Однокомнатную квартиру площадью 46,1 кв м в Сity Hub можно купить от $72 377, то есть цена квадрата здесь составляет $1 570.

Квартиры в комплексе уровня Сity Hub будут всегда пользоваться спросом. Их будет легко и продать, и сдать в аренду.

Самую высокую прибыль можно получить, если вложиться на начальных стадиях строительства, тогда стоимость квадратного метра самая дешевая. В ЖК Сity Hub это $1 100. На половине строительства немного дороже — $1 370. В целом, прирост в цене за весь цикл строительства составил $470, или 30%.

Что касается аренды. За аренду однушки в новостройках бизнес-класса в Соломенском районе просят от 16 тыс. грн ($437). Если, например, квартира в ЖК Сity Hub была куплена на раннем этапе строительства с ремонтом и всей мебелью, то ее конечная стоимость составит около $78 500. Чистый месячный доход от аренды составит $400. Следовательно, такая инвестиция будет гарантированно приносить 6% годовых.

Днепровский район

Днепровский район — один из самых перспективных на Левом берегу. Многочисленные новые дома и офисы, расположенные в местах с развитой дорожной развязкой, привлекают будущих жителей. Здесь много магазинов, торговых центров, медицинских и образовательных заведений. Район отлично подходит для проведения досуга на воздухе. К услугам жителей — большое количество парков и скверов, пляжи, живописная Русановская набережная и озеро Тельбин. Изюминкой архитектуры Днепровского района является то, что три из пяти киевских мостов соединяют этот район с центральными частями города.

Достойный вариант жилья здесь предлагают в ЖК «Парковые озера», расположенном на Левом берегу неподалеку от парка «Победа». Комплекс класса комфорт+ спроектирован в архитектурном стиле Bio-tech. Его особенностью станет функциональное зонирование территории по вертикали с помощью стилобата: в нижнем ярусе спроектирован подземный паркинг, а сверху будет большой двор с ландшафтным дизайном, игровыми детскими комплексами, спортивными площадками, местами для отдыха и гостевой стоянкой.

В ЖК «Парковые озера» представлены современные однокомнатные квартиры площадью 42,7 кв. м. Их стоимость стартует от $1 730/кв м — это если выбрать базовый вариант. Можно также выбрать квартиру с ремонтом и мебелью. Тогда ценник квадратного метра вырастет до $1 930 или $2 330 соответственно.

Начальная стоимость квадратного метра однокомнатного жилья в ЖК «Парковые Озера-2» на старте строительства составляла $1 172. Тот, кто инвестировал сразу, на сегодняшний день уже заработал на «квадрате» $558, или +30%. И может продолжать это делать, например, сдавая в аренду.

Арендные ставки на новые «однушки» в Днепровском районе стартуют от 14 тыс. грн ($380). Если предположить, что квартиру с ремонтом и мебелью инвестор приобрел за $76 000, то чистая прибыль, на которую он может рассчитывать, составит не менее 5%.

Что с ценами западнее: 3 популярных города

Львов

Львов сегодня стал магнитом для большого числа украинцев. Сюда переезжают самостоятельно и семьями, перевозят целые бизнесы. Поэтому каждая сфера — промышленная, пищевая, или бьюти-индустрия — чувствует себя здесь прекрасно. Главный козырь Львова — расположение. Удаленность от линии фронта и определенная стабильность ситуации дает веру жителям, что здесь с ними и их имуществом все будет хорошо. Кроме того, Львов известен своей историей, культурой и красотой природы и зодчества. Здесь наполную бурлит культурная, научная и деловая жизнь. А еще — это крупный промышленный центр и транспортный узел. Жить во Львове — значит получить доступ ко всем преимуществам, которые открывает приближенность к западной границе и европейским странам.

Качественное и комфортное жилье можно найти в ЖК Milltown — новом проекте строительной компании «Интеграл-Буд». Комплекс расположен в самом центре Львова, всего в 20 минутах ходьбы — Львовская ратуша и Площадь Рынок. Застройка создает закрытый внутренний двор, со спортивной и детской площадками, велопаркингом, подземный паркинг с подъемным лифтом к верхнему этажу дома. В нижнем этаже — площади под коммерческие учреждения с отдельными входами с внешней стороны здания.

Купить квартиру в ЖК Milltown от застройщика предлагают с черновой отделкой, подведенными коммуникациями и установленными счетчиками. На однокомнатную квартиру, площадью 44,86 кв. м, установлены прайсы — $1 720 за кв м. На старте строительства цена, конечно, была самой низкой — $1 400. Так что тем, кто успел зайти в проект первым, удалось заработать $320 на кв м, или 19%.

Стабильный доход с «однушки» в ЖК Milltown можно получать и дальше. Новое жилье во Львове пользуется спросом на рынке аренды. Сейчас такое жилье, готовое к проживанию, сдается в среднем за 18 тыс. грн.

Черновцы

Черновцы — отличный выбор для тех, кому не нравится быстрый и напряженный темп жизни в большом городе. Поскольку это областной центр, уровень жизни достаточно высокий. Здесь хорошо развитая транспортная инфраструктура — как железнодорожная, так и автобусная. Плюс также в том, что Черновцы находятся на относительно безопасном западе страны. Бонусов добавляет близость к Карпатам и соседней Румынии — всего 40 км к границе. Также здесь можно получить хорошее образование. А еще в Черновцах уникальная архитектура, сохранившаяся со времен Австро-Венгерской империи, и куча культурных локаций. Здесь успешно развивается бизнес, в топ-3 отраслей входит оптовая и розничная торговля, промышленность и строительство.

Среди примечательных проектов в Черновцах — жилой квартал «Киевский» от компании «Интергал-Буд». Он расположен в тихом районе рядом с частным сектором, в 7 минутах езды к центру. Комплекс состоит из 12 шестиэтажных домов, половина из которых уже введена в эксплуатацию, 2 строятся, а остальные — в проекте. Дома будут построены по периметру, создавая внутридворовое пространство с зонами отдыха для взрослых и детей, собственным детским садом, торговым комплексом, автомобильной стоянкой, кафе и салонами красоты.

Жилой комплекс «Киевский» предлагает жилье класса «комфорт». Самый дешевый вариант недвижимости — однокомнатная квартира на 46.31 кв. м. Ее стоимость обойдется около $40 тыс. — $870 за кв м.

Такой вариант жилья подходит больше, чем надежный способ сбережения средств. Вложение в «котлован» приносит невысокие дивиденды, стоимость «квадрата» на старте строительства и в готовом объекте не сильно отличается — всего $50. Впрочем, на квартире можно зарабатывать, сдавая в аренду. Переселенцы и гости города в аренду «однушки» в новостройке готовы платить в среднем 13 тыс. грн.

Житомир

Среди главных преимуществ Житомира — географическое расположение. Город находится близко к столице: всего полтора-два часа езды на автомобиле. У горожан есть возможность без лишних хлопот посетить столицу для шоппинга, отдыха или по работе. Кроме того, Житомир является важным транспортным узлом, через город пролегают ряд автодорог, которые объединяют восток и запад, а также ведут в соседние страны. В городе и в его окрестностях расположено около сотни крупных предприятий. Однако, это не вся ценность здешней жизни. Житомир — самобытный город с великолепными парками, невероятной архитектурой, уютными улочками и множеством других преимуществ. Именно поэтому многие выбирают его для жизни.

Приятным бонусом является то, что, несмотря на близость к столице, цены на недвижимость здесь чуть ли не в два раза ниже. Так, средняя цена на квадратный метр на первичном рынке составляет 25 800 грн ($705).

Подбирая жилье, стоит обратить внимание на жилой комплекс «Ривер Сити», расположенный на окраине города в 7 минутах езды от центра. Комплекс будет состоять из 6 домов класса комфорт+. Новостройка реализуется в формате «город в городе», на территории которого будут обустроены зоны отдыха, в том числе собственный пляж на р.Тетеров. Также для жителей ЖК «Ривер Сити» предусмотрены детские и спортивные площадки, подземные и наземные паркинги.

В ЖК «Ривер Сити» предлагаются на продажу просторные однокомнатные квартиры площадью 50,1 кв. м. Стоимость «квадрата» — $720. На старте строительства стоимость составила $620. Следовательно, профит инвесторов, вложившихся на ранних этапах строительства ЖК, составил $5 010.

Расположение комплекса позволяет также рассчитывать на доход при сдаче квартиры в аренду. За «однушку» такого типа в новостройках Житомира просят от 11 тыс. грн.

В целом, по состоянию на 15 июля 2023 года компания «Интергал-Буд» строит 20 домов в 12 ЖК в 4 регионах Украины. Большинство из них планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. В целом, до конца 2024 года жилищный фонд Украины благодаря «Интергал-Буду» должен пополниться на 5 096 квартир. Доля однушек составит 60%.