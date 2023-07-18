С начала года таможенники нашли нарушений на 4,6 миллиарда

За январь-июнь 2023 года украинские таможенники выявили 5917 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 4,6 млрд грн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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Что изымала таможня

Отмечается, что были изъяты предметы на сумму почти 369 млн грн. В частности:

промышленных товаров на сумму 232 млн грн;

продовольственных товаров на сумму 50 млн грн;

валюты на сумму свыше 64 млн грн;

транспортных средств на сумму 22 млн грн.

Непосредственно таможнями рассмотрено 1568 дел о нарушении таможенных правил.

Также были выписаны штрафы на 62 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 35 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 3312 дел о нарушении таможенных правил на сумму 1,5 млрд. грн.

По решениям судов, были наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1,3 млрд грн.